Daniel Olteanu, un român cu o poveste impresionantă. A revenit în țară pandemie și a deschis o fabrică de criptomonede

Pandemia a năruit totul. S-a întors în ţară şi a luat-o de la zero, cu o fabrică de criptomonede. E doar o altă poveste dintre cele pe care le au aproximativ 1,3 milioane de români care s-au întors pe meleagurile natale anul trecut.

Daniel Olteanu are 32 de ani și traieşte în Drobeta Turnu-Severin, iar în 2013 părăsea România cu câţiva lei în buzunar, dar cu multe speranţe în inimă. Avea să ajungă în Marea Britanie şi să rămână acolo şapte ani.

"Până acum o lună de zile am lucrat în Marea Britanie ca auditor (...) Aici, la şcoală, n-am învăţat absolut nimic practic, viitorul meu era incert şi am plecat din nevoia de bani", a povestit Daniel Olteanu, pentru Antena 3.

Aşa a ajuns un străin, printre străini. Asta a fost şansa lui, spune el.

"Am avut norocul că am învăţat limba engleză la şcoală. Dar am întâlnit mulţi viitori prieteni, colegi. Job-ul consta în mare parte că mergeam zilnic la birou şi programam vizitele auditorilor la diverse fabrici de unde primeam plângeri de la clienţi", își descrie tânărul job-ul din Regat.

În Regat n-a găsit doar un job, ci şi o pasiune. A venit pandemia, fabricile şi-au închis porţile, iar Daniel a rămas fără un loc de muncă.

"Cumpăram laptopuri, televizoare, telefoane care nu mai mergeau, le cumpăram foarte ieftin, le reparam şi le vindeam la un preţ foarte bun. În 99% din cazuri, profitul era mai mult decât generos. (...) 5 luni de zile, anul trecut, din martie până prin iulie, a trebuit să stau acasă, absolut tot a fost închis, noroc că Guvernul ne-a plătit pe toţi ca şi cum am fi lucrat", a explicat el, la Antena 3.

Aşa a decis să urmeze drumul întoarcerii acasă, unde şi-a deschis o fabrică de criptomonede. Dar oricât de greu i-ar fi aici, în străinătate nu se mai întoarce.

"A fost destul de greu, cu toate că există atâtea mijloace de comunicare. cu familia şi prietenii. Nu e ca şi cum ai fi faţă în faţă cu ei. Nu poţi să râzi ca şi cum ai fi faţă în faţă", a precizat românul.

România merită o şansă, spune el. O speranţă care să pâlpâie şi pentru ţara asta. Şi, cine ştie, poate speranţa vine chiar de la cei 1,3 milioane de români care s-au întors pe meleagurile natale în ultimul an, la fel ca Daniel. Pentru că povestea trebuie să meargă mai departe.

