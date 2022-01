Un deputat PNL cere scoaterea în afara legii a partidului AUR

„Instituțiile statului trebuie să răspundă dacă această formațiune, AUR, este o amenințare la adresa ordinii constituționale a României și pe cale de consecință e nevoie de activarea din lege a mecanismului pentru scoaterea în afara sa.

S-au adunat numeroase elemente care fac posibilă și impun declanșarea acestui mecanism, pentru că statul trebuie să aibă o strategie pentru a se confrunta cu acest demon al trecutului”, a spus Alexandru Muraru.

Deputatul PNL susține că a depus plângere penală pe numele liderilor AUR Claudiu Târziu și George Simion.

„Eu însumi am făcut mai multe plângeri penale și sesizări penale în ultimul an, cu privire la diverse fapte declanșate din interiorul AUR. Am fost chemat la audieri și pot să vă spun în premieră astăzi că după atacul asupra Parlamentului, de acum câteva săptămâni, sunt în legătură cu organele competente și am extins în aceste zile plângerile penale la adresa copreședinților AUR Claudiu Târziu și George Simion, pentru diverse fapte penale pe care le-am încadrat în plângerile mele, asta pentru că în discuțiile pe care le am cu investigatorii, un partid politic nu poate fi pus sub urmărire penală, dar membrii care au coordonat acest atac pot fi anchetați”, a spus Muraru, potrivit RFI.

Liberalul Alexandru Muraru a criticat luni afirmaţiile liderilor AUR, potrivit cărora "se constată o acţiune sistematică de subminare a calităţii învăţământului din România prin ridicarea la rangul de materii a unor teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecţii în cadrul materiilor existente (ex. educaţie sexuală, istoria Holocaustului, etc)".

„AUR continuă să nege şi să relativizeze Holocaustul sub diverse forme. Declaraţia de astăzi a partidului extremist AUR, prin reprezentanţii săi, promotori ai ideilor şi concepţiilor neo-legionarismului şi ai revizionismului naţionalist, demonstrează fără echivoc că această formaţiune a depăşit demult cadrul legal în care funcţionează.

O lege adoptată de Parlamentul României cu o largă majoritate de voturi pentru introducerea unei discipline esenţiale în formarea civică a viitorilor adulţi despre Holocaust şi istoria minorităţii evreieşti, este contestată sub forma unei negări a Holocaustului, ceea ce este, desigur infracţiune", afirmă deputatul Alexandru Muraru, într-o declaraţie de presă.

Liberalul aminteşte că "AUR a elogiat criminali de război de la tribuna Parlamentului, a ultragiat prin simboluri memoria victimelor Holocaustului, iar reprezentanţii săi produc frecvent în mediul online şi public declaraţii cu tentă antisemită sau care neagă sau distorsionează Holocaustul".



