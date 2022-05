Dana Budeanu, confruntarea momentului cu George Simion | Alianță AUR-PSD-PNL, în 2024. Simion: ”E planul B”

Confruntarea dintre cei doi a început cu o discuție despre o declarație făcută de Dana Budeanu despre George Simion în care spunea: ”Simion va fi ridicat în grad pentru că a reușit să anihileze USR. După ce au înghețat tinerii frumoși și liberi prin piață, a venit rândul celor săraci să facă frigul, luptându-se cu tricolorul în mână”.

”Domnul Simion a spus la început, înainte să intrăm în emisie, că eu l-am susținut la început și că după aceea nu prea mi-a mai plăcut de el. (...) I-am spuc că da, pentru că, i-am spus, trebuia să apară AUR în politică. De ce? Ca să șteargă de pe fața pământului și de pe fața acestei țări USR. Și m-am supărat pentru că nu s-a întâmplat asta”, a declarat Dana Budeanu.

George Simion spune că acest lucru nu s-a întâmplat doar teoretic, ”practic, USR e istorie în politica românească”.

Dana Budeanu i-a mărturisit apoi, ferm, lui Simion că ea nu a votat AUR.

Confruntarea s-a mutat apoi pe subiectul momentului, războiul din Ucraina. Președintele AUR susține că ”Vladimir Putin este un criminal”.

”Suntem într-o logică de război acum și într-o propagandă de război”, a spus George Simion.

Dana Budeanu a ținut să îl contrazică: ”Noi suntem într-o logică de război economic. Cine este într-o logică de război militar e pe altă planetă”.

”În lumea reală, suntem într-o criză foarte mare economică. La televizor, suntem într-o logică de propagandă de război”, a completat Simion, iar Dana Budeanu l-a apreciat pentru faptul că a spus că este ”propagandă de război”, nu război.

George Simion: Nu mă deranjează că Dana Budeanu îmi spune ”Siemion”

Budeanu l-a poreclit în mai multe rânduri pe președintele AUR ”Siemion”, făcând aluzie la Serviciul de Informații Externe (SIE).

”Eu pun porecle tuturor politicienilor și așa mă adresez dup aceea în continuare”, a ecplicat Budeanu.

George Simion nu este supărat pe felul în care a fost poreclit, ba chiar spune că îl amuză.

”Mă amuză, nu știu de ce ar trebui să mă atace”, a spus președintele AUR.

Dana Budeanu: ”Ce a făcut AUR de când a ajuns la putere pentru acești oameni?”

Dana Budeanu a făcut apoi profilul oamenilor care au votat partidul AUR și l-a provocat pe George Simion să ecplice ce a făcut partidul său pentru acești oameni de când a ajuns la putere.

”Acești oameni care au votat AUR nu sunt ăia care au votat USR. (...) În majoritate, 90%, sunt oameni cu credință în Dumnezeu, cu multe greutăți, aproape fără niciun fel de speranță. Ăsta este profilul votantului. (...) Oameni care sunt amenințați, inclusiv astăzi, cu pierderea identității și naționale și individuale. Oameni pierduți. (...) Sunt umiliți de stat. N-ai acces la sănătate, n-ai acces la școală. (...) Acești oameni au votat AUR. (...) Ce a făcut AUR de când a ajuns la putere pentru acești oameni?”, a întrebat Dana Budeanu.

”Prea puține cu 10%”, a fost răspunsul scurt al lui Simion.

Acesta a susținut apoi că una dintre promisiunile pe care le-a făcut partidul și de care s-a ținut până acum este aceea că nu a intrat la guvernare cu PSD și PNL. ”O să câștigăm o majoritate parlamentară la următoarele alegeri”, este planul lui George Simion.

”Nu o să câștigați asta”, l-a contrazis Dana Budeanu, care l-a sfătuit apoi pe Simion că ar fi o idee mult mai bună dacă s-ar impune în Parlament, prin intrarea la guvernare alături de PSD și PNL.

”E de moravuri ușoare politica. (...) Când ai intrat în ea, aia e, știi că va urma să faci niște compromisuri ca politician, ca partid, că asta este. Toți fac, nu suntem sfinți, nu e nimeni sfânt. (...) Nu are ce să vă compromită pentru că dumneavoastră trebuie să faceți totul pentru cei care v-au votat.

Când ai intrat în politică, cea mai mare calitate este abilitatea. Abilitatea înseamnă (...) am venit acolo, eu am 10%, băi, sunt 10%, nu sunt 5%, sunt 10%. Bună ziua, m-am așezat la masă cu toată lumea, nu contează, și cu partidul furnicilor, pentru că eu am un listoi. Poate pot să bifez una, două, trei pe an, nu contează. Și eu mă așez la masă cu 10%. Am ce să cer, am ce să dau cu 10%. Și bifez din ele. Două, trei, nu contează”, a spus Dana Budeanu.

Alianță AUR-PSD-PNL, în 2024. Simion: ”E planul B”

”Eu, mergând foarte mult prin țară și interacționând cu românii, chiar cred că putem obține o majoritate la următoarele alegeri și putem și putem schimba felul în care funcționează consiliile de administrație, instituțiile publice, deconcentratele, toate numirile acestea de oameni care nu au nicio abilitate să fie acolo”, a spus George Simion.

”În 2024, în bătălia electorală, în tutul doi de alegeri, la alegerile parlamentare se vor confrunta două blocuri: blocul unit al puterii de acum, PSD-PNL, și AUR, în care vom accepta, într-o alianță lărgită, toate formațiunile care nu au fost la guvernare, indiferent de ideologie, care vor să pună umărul la construcția unei Românii ca în Polonia”.

George Simion a mărturisit că AUR ar putea face alianță cu PSD și PNL: ”E planul B”, a spus președintele AUR.

Întreaga confruntare dintre Dana Budeanu și George Simion poate fi vizionată în videoclipul de mai jos: