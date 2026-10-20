AfD anunță că a fost ținta unui atac cibernetic de amploare. Ar fi fost compromise date din sute de mii de email-uri

AfD anunță că a fost ținta unui atac cibernetic de amploare. Foto: Getty Images

Partidul de extremă dreapta "Alternativa pentru Germania2 (AfD) a anunțat marți că a fost ținta unui atac cibernetic de amploare care s-a soldat cu o scurgere de date stocate în sute de mii de mesaje e-mail ale membrilor săi, notează Agerpres.

''În septembrie 2026, un prestator de servicii de cazare al partidului nostru a fost victima unui atac cibernetic în cursul căruia părți din câteva adrese de e-mail - din care majoritatea nu fuseseră utilizate de mai mulți ani - au fost aparent copiate ilegal'', a afirmat AfD, partid aflat pe prima poziție în sondajele de opinie naționale încă de la începutul anului.

AfD a precizat că atacul a fost ''detectat și neutralizat rapid'' și că persoanele vizate au fost informate.

Incidentul a fost făcut public marți de cotidianul Bild, care a estimat la peste 421.000 numărul de mesaje pe e-mail din care au fost sustrase date.

Un website a publicat ceea ce a prezentat ca fiind rezumate ale anumitor mesaje, dar nu mesajele originale. Aceste publicări ''fac în prezent obiectul unei anchete'', a indicat AfD.

Formațiunea politică de extremă dreapta a dat asigurări că aceste scurgeri de date nu se referă la reprezentanți ai AfD la nivel federal. Însă, potrivit Bild, au fost dezvăluite mesaje trimise de copreședinta partidului, Alice Weidel, precum și fotografia cărții de identitate a unui deputat AfD în Bundestag, camera inferioară a parlamentului federal.

AfD, creditat cu 30% din intențiile de vot la nivel național, a obținut rezultate record în timpul alegerilor regionale din septembrie, impunându-se în două din cele trei landuri care au organizat scrutinul luna trecută. Partidul a reușit să obțină cvasimajoritatea voturilor în landul Saxonia-Anhalt, unde speră să formeze primul guvern regional de extremă dreapta din Germania din perioada postbelică.