Politico: Pe măsură ce se apropie de putere, AfD devine mai puțin radical. Ultima măsură luată. „Îi face să pară mai puțin nebuni”

Tino Chrupalla și Alice Weidel, co-președinții AfD. Foto: Getty Images

Partidul german de extremă dreapta AfD e pe cale să renunțe ideea de a scoate Germania din zona euro, practic, unul dintre principiile sale fundamentale pe care liderii formațiunii și-au bazat discursurile în ultimii ani. Motivul: AfD se adaptează și încearcă să-și extindă bazinul electoral, în speranța că va ajunge la guvernare - o perspectivă care părea extrem de puțin probabilă până acum, se arată într-o analiză Politico.

Schimbarea de atitudine, propusă într-un document strategic al partidului de dreapta german, consultat de Politico, transformă un angajament de lungă durată și neechivoc - renunțarea la moneda europeană - în ceva mai acceptabil pentru germanul obișnuit.

În prezent, 87% din germani susțin rămânerea în zona euro, potrivit sondajului Eurobarometer al Comisiei Europene făcut în această primăvară.

Publicația notează că schimbarea de atitudine este exact genul de mișcare pragmatică pe care partidele radicale din întreaga Europă au adoptat-o, pe măsură ce un val tot mai mare de susținere le-a adus mai aproape de puterea reală.

În documentul citat, AfD renunță la cerința ca Germania să se retragă, într-un mod „ordonat”, din principalul proiect de integrare monetară al UE. În schimb, propune să supună problema unui referendum național dacă partenerii săi refuză să implementeze o serie de reforme radicale.

„AfD încearcă acum să netezească cele mai controversate aspecte ale sale”, a spus pentru Politico Carsten Brzeski, șef cercetare macro al ING. „Probabil că vrea să pară mai potrivit pentru guvern ... Reambalează dezbaterea despre ieșire într-o platformă mai nuanțată, eurosceptică”.

Alții au fost mai direcți.

„Asta îi va face să pară mai puțin nebuni”, a spus economistul-șef al EFG Bank, Stefan Gerlach.

Propunerea încă nu este transformată într-o politică oficială: platforma actuală a AfD, așa cum este exprimată în manifestul său de la alegerile federale de anul trecut, încă susține ieșirea din zona euro, iar o convenție a partidului este așteptată să analizeze eventualele schimbări abia anul viitor.

René Aust, președintele grupului Europa Națiunilor Suverane din Parlamentul European, din care AfD face parte, a argumentat că această schimbare doar detaliază o poziție existentă. Totuși, simbolismul ei este important, deoarece ar marca o abatere clară de la principiile fondatoare ale partidului AfD.

AfD a debutat în politică fix ca un partid anti-euro, după salvările controversate ale guvernelor europene Grecia, Irlanda și Portugalia, în timpul crizei datoriei suverane dintre 2010 și 2012.

După ce fondatorul AfD, Bernd Lucke, a fost forțat să plece în 2015, imigrația sau politicile pentru diversitate au ieșit în prim-plan, iar euroscepticismul a trecut în plan secund.

Noua schimbare de atitudine a AfD, față de moneda euro pare, de asemenea, să reprezinte o victorie pentru lidera AfD, Alice Weidel, care vizează poziția de cancelar al Germaniei. Ea a susținut în ultimii ani că este „mult prea târziu” ca Germania să se retragă din euro și, într-un interviu principal pentru ZDF în august, a ocolit întrebările despre angajamentul de scoatere a țării din zona euro.