Avertismentul spionilor estonieni despre o posibilă invazie rusă: “Nu va fi în 2026, dar Rusia se pregătește”

Raport: "Rusia nu are nicio intenție de a ataca militar Estonia sau orice alt stat NATO în 2026" / FOTO Profimedia Images

Serviciul de Informații Externe din Estonia a precizat într-un raport publicat săptămâna aceasta, că nu se așteaptă ca Rusia să atace niciun stat membru NATO în următorii doi ani, potrivit defensenews.com.

Cu toate acestea, reorganizarea armatei ruse, cu un accent pe dezvoltarea dronelor și a producției semnificative de muniții semnalează că regimul de la Kremlin se pregătește pentru viitoare conflicte la scară largă, potrivit analiștilor estonieni.

Evaluarea anuală a evidențiat că, deși nu există motive de panică, Moscova își dezvoltă rapid capacitățile militare pentru a contracara îmbunătățirile securității europene.

„Rusia nu are nicio intenție de a ataca militar Estonia sau orice alt stat NATO în 2026 - este probabil să ajungem la o evaluare similară anul viitor, deoarece Estonia și Europa au luat măsuri pentru a obliga Kremlinul să calculeze foarte atent ce poate risca, dacă va risca”, se arată în raport.

Analiza de risc a statului baltic a fost mai puțin alarmantă decât avertismentele emise de șeful NATO, Mark Rutte, și de alți lideri europeni în 2025 cu privire la un posibil atac rusesc în viitorul apropiat.

Producția de muniție, în creștere în Rusia

Complexul militar-industrial al Rusiei, chiar dacă este afectat de sancțiuni, a continuat să crească semnificativ, notează raportul estonian. Din 2021, producția de muniție de artilerie a țării a crescut de șaptesprezece ori, de la o producție totală de 400.000 la șapte milioane de proiectile și rachete.

În 2025, companiile au produs aproximativ 3,4 milioane de proiectile de artilerie, 800.000 de milioane de muniție pentru tancuri și vehicule de luptă pentru infanterie, 2,3 milioane de cartușe de mortar și 500.000 de milioane de rachete pentru sisteme de rachete cu lansare multiplă.

Serviciul de informații al Estoniei a estimat că anul trecut costul de achiziție a fost de aproximativ 1 trilion de ruble (12,6 miliarde de dolari), ceea ce rămâne scăzut în comparație cu producția de muniție din națiunile occidentale.

„De exemplu, un model mai vechi de cartușe de 152 mm costă mai puțin (aproximativ 1.050 EUR sau 1.300 USD) în achizițiile de stat, ceea ce este de câteva ori mai ieftin decât cartușele similare de 155 mm produse în țările occidentale”, se arată în raport.

În plus, din 2023, Moscova a cumpărat până la 7 milioane de obuze de la aliații săi, inclusiv Iran și Coreea de Nord.

Rusia își adaptează forțele armate pentru războiul fără pilot

O tendință evidențiată este modul în care Rusia își adaptează din ce în ce mai mult forțele armate pentru războiul fără pilot. Pe baza inserării capabilităților dronelor în toate ramurile militare, serviciile de informații estoniane au avertizat că țările ar trebui să se aștepte ca un adversar să desfășoare în masă aceste arme în aer, pe mare și pe uscat.

„În cazul unui conflict, statul trebuie să fie pregătit să lupte împotriva unui adversar folosind un număr mare de sisteme fără pilot la nivel strategic, operațional și tactic în toate domeniile, simultan pe întreg teritoriul Estoniei”, se arată în raport.

Analiștii estonieni au evidențiat unitățile nou create de drone de atac de suprafață ale Marinei Ruse, planificate să fie integrate în toate flotele sale, inclusiv Flota Baltică și Flotila Caspică.

La începutul acestei luni, țara a anunțat că NIB, o bancă care finanțează proiecte în beneficiul regiunii baltice, a contribuit cu un împrumut de 11,4 milioane de euro pentru a finanța o nouă unitate de tehnologie a dronelor în cadrul Centrului de Cercetare Aplicată din Tallinn.

Scopul noului departament va fi de a oferi laboratoare pentru testarea și fabricarea de drone aeriene, terestre și navale.

Pe de altă parte, Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse, avertizează șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, care susține că Moscova ar putea acționa militar pentru a-și proteja activele nucleare strategice amplasate în nordul îndepărtat, în apropierea graniței norvegiene