Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse în zonă. Marea Britanie își dublează trupele acolo

Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse în zonă.FOTO: Getty Images

Norvegia ia în calcul scenariul unei viitoare invazii ruse, avertizează șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, care susține că Moscova ar putea acționa militar pentru a-și proteja activele nucleare strategice amplasate în nordul îndepărtat, în apropierea graniței norvegiene, scrie The Guardian.

„Nu excludem o invazie din partea Rusiei ca parte a planului lor de a-și proteja propriile capabilități nucleare, care este singurul lucru pe care îl mai au și care, în mod real, amenință Statele Unite”, a spus generalul Eirik Kristoffersen, șeful apărării Norvegiei.

El a spus că Rusia nu are obiective de cucerire în Norvegia în același fel în care le are în Ucraina sau în alte teritorii fost sovietice, însă a subliniat că o mare parte din arsenalul nuclear rusesc este amplasat pe peninsula Kola, la mică distanță de granița norvegiană, incluzând submarine nucleare, rachete terestre și aeronave capabile să transporte armament nuclear. Acestea ar fi cruciale dacă Rusia ar intra într-un conflict cu NATO în altă parte.

„Nu excludem această posibilitate, deoarece Rusia încă mai are opțiunea de a face acest lucru pentru a se asigura că capacitățile sale nucleare și capacitățile de ripostă sunt protejate. Acesta este scenariul pe care îl avem în vedere în nordul îndepărtat”, a spus el.

Șeful apărării norvegiene, generalul Eirik Kristoffersen, alături de soldați norvegieni. FOTO: Profimedia Images

Într-un interviu amplu acordat publicației The Guardian, Kristoffersen a criticat dur comentariile recente ale lui Donald Trump despre Groenlanda, precum și afirmațiile „inacceptabile” ale președintelui american potrivit cărora țările aliate nu ar fi servit în poziții din prima linie în Afganistan, în timp ce trupele americane ar fi dus greul luptelor.

„Nu avea sens ce a spus și știu că toți prietenii mei americani din Afganistan știu asta. Am fost, fără îndoială, în prima linie. Am executat întreg spectrul de misiuni, de la arestarea liderilor talibani la instruirea afganilor, până la supraveghere. În același timp, acesta este președintele Trump. Nu l-am văzut niciodată în Afganistan. Nu știe despre ce vorbește când spune astfel de lucruri. Un președinte nu ar trebui să spună aceste lucruri, dar nu m-a afectat cu adevărat. Sunt îngrijorat însă pentru veteranii norvegieni, pentru rudele celor pe care i-am pierdut, pentru soldații pe care i-am pierdut”, a spus Kristoffersen, în vârstă de 56 de ani, ofițer de carieră care a efectuat mai multe misiuni în Afganistan.

Kristoffersen a spus că, deși Norvegia are în vedere amenințarea unei invazii rusești tradiționale, tacticile actuale ale Rusiei sunt mai difuze. „Dacă te pregătești pentru ce e mai rău, nu există nimic care să te împiedice să poți contracara și sabotajul și amenințările hibride”, a declarat el.

El a adăugat însă că Norvegia și Rusia mențin încă unele contacte directe privind misiunile de căutare și salvare din Marea Barents și că au loc întâlniri regulate la frontieră între reprezentanți ai celor două armate. Kristoffersen a recomandat înființarea unei linii telefonice militare directe între cele două capitale, pentru a exista un canal de comunicare care să evite escaladarea pe fondul neînțelegerilor. El a spus că acțiunile rusești din extremul nord au fost, în general, mai puțin agresive decât cele din Marea Baltică.

„Până acum, ceea ce am văzut privind încălcările spațiului aerian în zona noastră au fost neînțelegeri. Rusia desfășoară mult bruiaj [GPS], iar noi credem că acest bruiaj le afectează și aeronavele. Nu au spus asta, dar vedem că atunci când se întâmplă ceva precum încălcarea spațiului aerian, de obicei este din cauza lipsei de experiență a piloților. Când discutăm cu rușii, ei răspund, de fapt, într-un mod foarte profesionist și previzibil”, a spus el.

În privința afirmației lui Trump potrivit căreia China și Rusia ar avea planuri militare asupra Groenlandei, Kristoffersen a spus că este „foarte ciudat” să audă astfel de acuzații.

„Avem o imagine foarte bună asupra a ceea ce se întâmplă în Arctica, prin serviciul nostru de informații, și nu vedem nimic de acest fel în Groenlanda… vedem activitate rusă cu submarinele lor și, de asemenea, programul lor subacvatic în partea tradițională a Arcticii… dar nu este vorba despre Groenlanda, este vorba despre a ajunge în Atlantic”, a spus el.

Declarațiile sale au venit în contextul în care președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit într-un interviu că Europa se află într-un „moment Groenlanda” și pentru a le cere țărilor să i se opună lui Trump. Macron a spus că, atunci când există „agresiune fățișă… nu trebuie să ne plecăm sau să încercăm să ajungem la o înțelegere. Am încercat această strategie luni la rând și nu funcționează. Dar, mai presus de toate, strategic, îi face pe europeni să-și crească dependența”.

Marea Britanie își dublează trupele din Norvegia pentru a contracara „amenințarea” rusă la adresa Arcticii

Numărul trupelor britanice din Norvegia se va dubla în următorii trei ani, ca parte a eforturilor de combatere a amenințărilor rusești în Înaltul Nord, scrie BBC.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că numărul militarilor staționați acolo va crește de la aproximativ 1.000 la 2.000.

Angajamentul vine din cauza îngrijorărilor tot mai mari în rândul aliaților NATO privind activitățile Rusiei în Arctica, inclusiv redeschiderea unor baze din Războiul Rece și creșterea prezenței militare în regiune. „Cerințele privind apărarea cresc, iar Rusia reprezintă cea mai mare amenințare la adresa securității Arcticii și a Înaltului Nord pe care am văzut-o de la Războiul Rece încoace”, a spus Healey.

Ministrul urmează să se alăture omologilor săi din NATO la sediul alianței de la Bruxelles, joi, pentru a discuta propunerile. „Arctic Sentry”, propus de ministrul de externe Yvette Cooper, își propune să întărească supravegherea și securitatea în regiune, după modelul unor inițiative NATO existente precum „Baltic Sentry” și „Eastern Sentry”.

Ca parte a prezenței extinse, 1.500 de soldați din Marina Regală vor participa la exercițiul NATO „Cold Response”, în martie. Antrenamentul de amploare, desfășurat în Norvegia, Finlanda și Suedia, este conceput pentru pregătirea forțelor aliate în condiții arctice extreme.

În septembrie, Forța Expediționară Comună condusă de Regatul Unit va desfășura un exercițiu numit „Lion Protector”, care va implica forțe aeriene, terestre și navale din mai multe națiuni europene. Acea operațiune va antrena forțele armate pentru apărarea infrastructurii critice împotriva atacurilor și sabotajului în Norvegia, Islanda și strâmtorile daneze.

Marea Britanie și aliații săi din NATOsunt tot mai îngrijorați de riscul pe care Moscova îl reprezintă pentru cablurile și conductele submarine, pe fondul tensiunilor crescute după invazia Ucrainei.

Anul trecut, Marea Britanie și Norvegia au semnat un pact de apărare pentru protejarea cablurilor submarin. Potrivit Ministerului Apărării britanic (MoD), în ultimii doi ani a existat o creștere cu 30% a submarinelor rusești în apele Regatului Unit. Ministerul a mai precizat că activitatea submarinelor rusești în Atlanticul de Nord a revenit acum la niveluri similare celor din perioada Războiului Rece.