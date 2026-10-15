China a deschis un nou pod spre Coreea de Nord, după o amânare de 12 ani: "Phenianul rămâne un partener dificil pentru Beijing"

Noul pod între China și Coreea de Nord, peste râul Yalu, a fost inaugurat. Foto: Profimedia Images

Un pod rutier între China și Coreea de Nord a fost inaugurat după o întârziere de 12 ani, în contextul în care relațiile comerciale dintre cele două țări vecine se îmbunătățesc, relatează presa de stat chineză citată de BBC.

China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Nord și reprezintă o „linie de salvare” pentru Phenian, în fața sancțiunilor internaționale severe impuse regimului din cauza programului său de înarmare nucleară.

Noul peste râul Yalu se întinde pe o lungime de 3 kilometri. El pleacă din orașul chinez de graniță Dandong și ajunge la Sinuiju, în Coreea de Nord. Aceasta urmează să devină principala rută terestră pentru schimburile comerciale dintre cele două state.

Inaugurarea sa, programată inițial pentru anul 2014, a fost amânată pe termen nedeterminat, după ce Coreea de Nord a oprit lucrările la drumurile de acces și la facilitățile vamale, pe fondul răcirii relațiilor cu Beijingul.

Premier chinez: Un nou reper al prieteniei tradiționale dintre China și Coreea de Nord

Într-un mesaj video transmis joi, premierul chinez Li Qiang a descris podul drept un „nou punct de reper care simbolizează prietenia tradițională dintre China și Coreea de Nord”. El a adăugat că cele două țări „deschid un nou capitol” în relațiile bilaterale.

Noul pod peste râul Yalu constituie o alternativă la vechiul "Pod al Prieteniei Sino-Coreene", existent de decenii și care a fost construit între 1937 și 1943, în perioada ocupației japoneze în regiune.

Anul trecut, volumul schimburilor comerciale bilaterale a atins 2,7 miliarde de dolari, revenind la nivelurile de dinaintea pandemiei. Evoluția a fost susținută în principal de exporturile chineze către Coreea de Nord.

O creștere bruscă și semnificativă a schimburilor comerciale transfrontaliere este „puțin probabilă”, având în vedere că sancțiunile ONU împotriva Coreei de Nord rămân în vigoare, a explicat pentru BBC Kang Jun-young, profesor la Universitatea de Studii Străine Hankuk.

„Phenianul este, de asemenea, reticent față de un aflux brusc de produse chinezești, care ar extinde considerabil influența Beijingului asupra pieței sale interne. China este pe deplin conștientă de aceste îngrijorări, astfel că este mai probabil ca schimburile comerciale să crească treptat”, a indicat el.

Rusia și-a întărit relațiile cu Coreea de Nord, iar China încearcă să-și recâștige influența la Phenian

Beijingul și Phenianul sunt aliați de lungă durată, fiind legați printr-un tratat de apărare reciprocă. Este singurul astfel de document pe care China l-a încheiat cu o altă țară.

Relația este adesea descrisă ca fiind „strânsă precum buzele și dinții” - o expresie folosită pentru prima dată de fostul lider chinez Mao Zedong.

Totuși, relațiile au fost reci în cea mai mare parte a deceniului 2010-2020, pe măsură ce răbdarea Beijingului față de programul de înarmare nucleară al Phenianului a început să se epuizeze. Kim Jong Un a efectuat un test nuclear în 2017 și, de atunci, a intensificat testele cu rachete balistice, acțiuni care au sporit îngrijorarea Statelor Unite și au consolidat alianțele militare ale Washingtonului cu Japonia și Coreea de Sud.

Însă atitudinea Chinei s-a schimbat în ultima perioadă.

„Dacă în urmă cu doar un deceniu Beijingul critica deschis înarmarea nucleară a Coreii de Nord și pleda, de fapt, pentru denuclearizarea Phenianului, în prezent China nu mai spune aproape nimic pe această temă”, remarcăEdward Howell, lector la Universitatea Oxford.

Potrivit analiștilor, unul dintre motive este faptul că, pe fondul războiului din Ucraina, Coreea de Nord s-a apropiat de Rusia.

Se estimează că cel puțin 2.300 de soldați nord-coreeni au murit luptând de partea Rusiei în Ucraina. În schimb, Rusia furnizează petrol Coreii de Nord, încălcând astfel sancțiunile ONU. În 2024, Moscova a trimis peste un miliard de barili de petrol în contul armelor și trupelor de la Phenian.

Luna trecută, Coreea de Nord și Rusia au inaugurat primul lor pod rutier. Potrivit presei de stat ruse, acesta va permite tranzitul a până la 300 de vehicule și peste 2.000 de persoane în fiecare zi.

Phenianul rămâne un partener dificil pentru Beijing

Prin urmare, Beijingul încearcă să-și reafirme influența asupra Phenianului prin relansarea relațiilor bilaterale.

În luna martie, compania Air China a reluat zborurile directe între Beijing și Phenian, oprite timp de șase ani sub pretextul furnizat de pandemia de Covid. În aceeași lună, cele două țări au redeschis și serviciile de transport feroviar de pasageri.

În luna iunie, președintele chinez Xi Jinping a efectuat prima sa vizită de stat din acest an la Phenian, unde s-a întâlnit cu liderul Kim Jong Un. „Deschiderea noului pod peste râul Yalu demonstrează că relațiile bilaterale se îmbunătățesc și că vizita lui Xi Jinping în Coreea de Nord, din luna iunie, a fost mai mult decât simbolică”, subliniază Leif-Eric Easley, profesor la Universitatea Ewha din Seul.

„Însă întârzierea îndelungată, care a inclus autoizolarea Coreei de Nord în timpul pandemiei și măsurile restrictive pe plan intern, socio-economic, arată cât de dificil poate fi Phenianul ca partener pentru Beijing”, a conchis el.