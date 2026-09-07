Rusia și Coreea de Nord au inaugurat primul pod rutier între ele. ”Prietenia va fi eternă precum cursul etern al râului Tumen”

1 minut de citit Publicat la 16:29 07 Sep 2026 Modificat la 16:59 07 Sep 2026

Podul traversează râul Tumen care marchează frontiera naturală dintre Coreea de Nord, China şi Rusia în Extremul Orient / sursă foto: Profimedia Images

Rusia şi Coreea de Nord au inaugurat prin videoconferinţă luni un pod rutier care leagă cele două ţări aliate, a anunţat guvernul de la Moscova într-un comunicat, salutând lansarea acestei prime legături rutiere, relatează AFP, citată de Agerpres.

Podul traversează râul Tumen care marchează frontiera naturală dintre Coreea de Nord, China şi Rusia în Extremul Orient.

Construit în aproximativ 16 luni, acest pod lung de un kilometru "simbolizeaza aspiraţia de a consolida relaţiile de prietenie şi bună vecinătate" dintre Rusia şi Coreea de Nord, se arată în comunicat.

Până acum, Rusia şi Coreea de Nord erau conectate doar prin legături aeriene şi feroviare.

Punctul de frontieră Khassan, prin care vor putea trece zilnic "300 de vehicule şi 2.325 de persoane", a fost construit în cadrul acestui proiect, lansat pe 30 aprilie 2025, potrivit aceleiaşi surse.

"Relaţiile dintre Rusia şi Coreea de Nord se află acum la un nivel fără precedent de parteneriat strategic cuprinzător", a subliniat premierul rus Mihail Mişustin, în timpul ceremoniei de inaugurare a podului, care a avut loc prin videoconferinţă.

El a declarat că este "convins că extinderea infrastructurii de transport la frontieră va da un impuls puternic consolidării în continuare a cooperării economice, comerciale, ştiinţifice, tehnologice şi culturale" dintre Moscova şi Phenian.

La rândul său, omologul său nord-coreean, Pak Thae-song, a salutat o "construcţie (...) ridicată datorită aspiraţiilor sincere ale celor două popoare de a consolida în continuare prietenia ruso-coreeană", conform declaraţiilor sale traduse în limba rusă şi citate în comunicat.

„Relaţiile de prietenie dintre Coreea de Nord şi Rusia vor fi eterne, precum cursul etern şi de neoprit al râului Tumen", a afirmat el.

Relaţiile dintre Phenian şi Moscova s-au consolidat din 2022 şi de la începutul ofensivei ruseşti în Ucraina.

Coreea de Nord a trimis soldaţi în regiunea rusă Kursk pentru a lupta împotriva armatei ucrainene şi a furnizat echipamente pentru a sprijini efortul de război al Moscovei în Ucraina.

În schimb, ţara izolată pe plan internaţional, expusă dezastrelor naturale, primeşte de la Moscova ajutor financiar, alimente şi energie, pe lângă tehnologii militare, potrivit analiştilor