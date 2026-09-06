Declarație fără precedent a Rusiei: Lavrov acuză Berlinul că a început "războiul real" împotriva Moscovei

Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Federaţiei Ruse. Sursa foto: Getty Images

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat duminică Germania că a început un "război real" împotriva Rusiei, ca urmare a reacţiei Berlinului la presupusa implicare a Moscovei în incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută, informează EFE, conform Agerpres.

Marţi, 1 septembrie, Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul eşuat cu dronă de pe 5 august, iar UE și mai multe state membre au convocat ambasadorii Rusiei.

"Leipzig, aeroport (...) au găsit o dronă acolo. Au spus că este rusească şi nimeni nu s-a obosit să investigheze mai departe. În linii mari, acesta este, în esenţă, începutul unui război real", a declarat Lavrov într-un interviu acordat televiziunii ruse.

Germania a anunţat marţi măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis o dronă încărcată cu explozibil la începutul lui august pe aeroportul din Leipzig, o platformă militară capitală pentru armata germană şi pentru NATO.

Presa germană a relatat miercuri că poliţia criminală germană a identificat ADN-ul a doi bărbaţi cu paşaport rusesc suspectaţi că au adus acea dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig.

Ministrul german de Interne Alexander Dobrindt a declarat că "anchetele poliţieneşti, modurile de operare şi informaţiile serviciilor de informaţii" germane demonstrează "o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig".

În urmă cu trei zile, Serghei Lavrov a anunţat că vor fi închise toate filialele Institutului Goethe, ca reacţie la închiderea Casei Ruse de la Berlin.