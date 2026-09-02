Antena 3 CNN Externe UE și mai multe state membre au convocat ambasadorii Rusiei, după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig

UE și mai multe state membre au convocat ambasadorii Rusiei, după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig

R.M.
1 minut de citit Publicat la 12:41 02 Sep 2026 Modificat la 12:41 02 Sep 2026
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Cercetări pe aeroportul german Leipzig, în zona unde a fost găsită drona, 6 august 2026. Sursa foto: Hepta

Uniunea Europeană (UE) şi mai multe state membre au convocat reprezentanţi ai ambasadelor Rusiei în legătură cu o tentativă de atac cu dronă la aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută, au declarat miercuri oficiali, conform Reuters, citat de Agerpres.

Germania a declarat marţi că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incident şi a ordonat o serie de măsuri, inclusiv închiderea unui consulat şi a unui centru cultural rus din Berlin. Rusia a replicat că nu a văzut nicio dovadă care să susţină acuzaţiile Berlinului şi că va răspunde.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri, la o reuniune a miniştrilor de externe din UE în Irlanda, că serviciul diplomatic al blocului comunitar l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles în legătură cu incidentul. Kallas a afirmat miercuri că atacul cu dronă are "toate caracteristicile terorismului sponsorizat de stat".

Ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, a anunţat la rândul său că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus la Paris în semn de protest şi că ar trebui adoptate sancţiuni la nivel european, în special împotriva flotei din umbră a Rusiei.

De asemenea, ministrul de externe olandez, Tom Berendsen, a declarat că incidentul de la Leipzig este complet inacceptabil şi că l-a convocat pe ambasadorul rus în Olanda.

Ministrul de externe belgian, Maxime Prevot, a scris marţi pe platforma X că l-a convocat pe ambasadorul rus în Belgia.

"Acest atac se adaugă la o lungă serie de incursiuni inacceptabile pe teritoriul altor aliaţi din UE şi NATO în ultimele luni", a spus el.

Şi MAE ceh a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Praga.

"Ori de câte ori activităţile hibride ruseşti vizează unul dintre aliaţii noştri, suntem cu toţii expuşi", a declarat ministrul de externe ceh, Petr Macinka, pe reţeaua de socializare X, citat de EFE.

Ambasadorul Rusiei în Germania a fost convocat marţi.

Ca răspuns la anunţul Germaniei, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va răspunde la ceea ce a numit "acţiune antirusă" a Berlinului, conform agenţiei de ştiri Interfax. Ea nu a oferit alte detalii.

Ambasada Rusiei la Berlin a respins anterior astfel de acuzaţii drept "provocare fabricată" şi "un nou val de isterie antirusă în Germania". 

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Etichete: Uniunea Europeană ambasadori Rusia atac cu drone aeroport Germania

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