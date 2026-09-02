UE și mai multe state membre au convocat ambasadorii Rusiei, după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig

Cercetări pe aeroportul german Leipzig, în zona unde a fost găsită drona, 6 august 2026. Sursa foto: Hepta

Uniunea Europeană (UE) şi mai multe state membre au convocat reprezentanţi ai ambasadelor Rusiei în legătură cu o tentativă de atac cu dronă la aeroportul Leipzig/Halle de luna trecută, au declarat miercuri oficiali, conform Reuters, citat de Agerpres.

Germania a declarat marţi că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru incident şi a ordonat o serie de măsuri, inclusiv închiderea unui consulat şi a unui centru cultural rus din Berlin. Rusia a replicat că nu a văzut nicio dovadă care să susţină acuzaţiile Berlinului şi că va răspunde.

Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri, la o reuniune a miniştrilor de externe din UE în Irlanda, că serviciul diplomatic al blocului comunitar l-a convocat pe ambasadorul rus la Bruxelles în legătură cu incidentul. Kallas a afirmat miercuri că atacul cu dronă are "toate caracteristicile terorismului sponsorizat de stat".

Ministrul de externe francez, Jean-Noel Barrot, a anunţat la rândul său că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus la Paris în semn de protest şi că ar trebui adoptate sancţiuni la nivel european, în special împotriva flotei din umbră a Rusiei.

De asemenea, ministrul de externe olandez, Tom Berendsen, a declarat că incidentul de la Leipzig este complet inacceptabil şi că l-a convocat pe ambasadorul rus în Olanda.

Ministrul de externe belgian, Maxime Prevot, a scris marţi pe platforma X că l-a convocat pe ambasadorul rus în Belgia.

"Acest atac se adaugă la o lungă serie de incursiuni inacceptabile pe teritoriul altor aliaţi din UE şi NATO în ultimele luni", a spus el.

Şi MAE ceh a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Praga.

"Ori de câte ori activităţile hibride ruseşti vizează unul dintre aliaţii noştri, suntem cu toţii expuşi", a declarat ministrul de externe ceh, Petr Macinka, pe reţeaua de socializare X, citat de EFE.

Ambasadorul Rusiei în Germania a fost convocat marţi.

Ca răspuns la anunţul Germaniei, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat că Moscova va răspunde la ceea ce a numit "acţiune antirusă" a Berlinului, conform agenţiei de ştiri Interfax. Ea nu a oferit alte detalii.

Ambasada Rusiei la Berlin a respins anterior astfel de acuzaţii drept "provocare fabricată" şi "un nou val de isterie antirusă în Germania".