Antena 3 CNN Externe Un nou pod între China și Coreea de Nord va fi inaugurat săptămâna aceasta

Un nou pod între China și Coreea de Nord va fi inaugurat săptămâna aceasta

R.M.
1 minut de citit Publicat la 09:26 14 Oct 2026 Modificat la 09:26 14 Oct 2026
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Podul a fost finalizat în 2014, însă deschiderea sa a fost întârziată. Foto: Profimedia Images

Un nou pod va fi inaugurat joi între China şi Coreea de Nord peste fluviul Yalu, care marchează frontiera între cele două ţări, a relatat miercuri presa publică chineză, relatează AFP, citată de Agerpres.

Deschiderea acestui pod între oraşul chinez Dandong şi una dintre cele mai izolate ţări din lume continuă recenta consolidare a legăturilor fizice dintre Coreea de Nord şi puternicul său vecin şi partener.

Podul cu patru benzi, lung de 3.026 de metri, a fost finalizat în 2014, însă deschiderea sa a fost întârziată de diverse probleme, inclusiv de lipsa drumurilor de legătură şi a instalaţiilor vamale de partea nord-coreeană, a relatat agenţia de ştiri sud-coreeană Yonhap.

El are drept scop să ofere o alternativă şi, în cele din urmă, să înlocuiască Podul Prieteniei China-Coreea de Nord, care are o capacitate limitată.

China rămâne un susţinător diplomatic şi economic cheie al Coreei de Nord, o naţiune izolată supusă numeroaselor sancţiuni ONU, în pofida apropierii Coreei de Nord de Rusia, un partener, dar şi un rival regional al Chinei.

Compania naţională chineză Air China a reluat în martie zborurile directe între Beijing şi Phenian după o pauză de şase ani din cauza închiderii frontierelor cauzate de pandemia de Covid-19. În aceeaşi lună, cele două ţări au relansat legătura feroviară care fusese suspendată din 2020.

China şi-a redeschis complet graniţele în 2023. Cu toate acestea, accesul la Coreea de Nord, condusă cu mână de fier timp de trei generaţii de dinastia Kim, rămâne sever restricţionat.

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Etichete: pod China Coreea de Nord

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