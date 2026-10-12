Chinezii de la BYD plănuiesc să ajungă la peste 40.000 de angajaţi în Europa, până în 2030

BYD Dolphin Surf la evenimentul IAA MOBILITY 2025, în Munchen. Sursa foto: Getty Images

BYD intenţionează să-şi majoreze numărul de angajaţi în Europa la aproximativ 40.000, până la finalul deceniului, în condiţiile în care grupul auto chinez caută să evolueze de la un simplu exportator la un producător auto major în regiune, a afirmat luni vicepreşedintele executiv Stella Li, în marja Salonului Auto de la Paris, notează Agerpres.

Angajamentul BYD faţă de Europa este extrem de profund şi este pe termen lung", a declarat Stella Li, care conduce afacerea din străinătate a companiei.

Întrebată de planurile BYD privind angajările în Europa, Li a spus că forţa de muncă a companiei pe continent " va depăşi indiscutabil 40.000 în 2030" şi în curând compania va depăşi pragul de 10.000 de angajaţi.

Dacă planurile se concretizează, BYD va deveni unul din cei mai mari angajatori din domeniul auto non-europeni în regiune. BYD este cel mai mare producător de vehicule electrice (EV) din lume şi îşi extinde investiţiile pe plan global.

BYD angajează şi oameni concediaţi de alţi producători auto

BYD va fac recrutări din industria auto şi din alte domenii, inclusiv potenţiali angajaţi concediaţi de firmele europene, a declarat Stella Li.

China a acceptat să-şi "modereze" exporturile de vehicule hibride către UE, o decizie susceptibilă să oprească sosirea a milioane de vehicule chinezeşti pe piaţa europeană în următorii ani, a declarat vineri comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic, aflat într-o vizită în ţara asiatică. BYD încă evaluează implicaţiile acordului deoarece nu are încă suficiente detalii, a explicat Stella Li.

Între timp, compania cu sediul în Shenzhen este în stadiul final al pregătirilor pentru prima sa fabrică europeană, în Ungaria, unde producţia de masă ar urma să demareze în trimestrul patru. Apoi compania va construi probabil şi alte uzine în regiune, pe lista scurtă fiind Franţa şi Spania, a informat Stella Li.

În primele opt luni ale acestei an, BYD a vândut 1,162 milioane de vehicule în afara Chinei, o creştere de 86% comparativ cu situaţia din aceeaşi perioadă a anului trecut, şi 1,505 milioane de vehicule pe piaţa chineză.