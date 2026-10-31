CNN: Democrații sunt bine plasați pentru victorie pe 3 noiembrie. Sondajele arată că Trump ar urma să piardă controlul în Senat

Sondajele CNN arată că democrații sunt bine poziționați pentru a prelua controlul în Senatul SUA, după alegerile midterm. Foto: Getty Images

Sondaje realizate de CNN în patru state federale importante pentru stabilirea configurației Senatului SUA după alegerile midterm arată că democrații sunt poziționați să câștige în Michigan și Texas. În schimb, în Maine și Kansas nu există un candidat profilat clar în câștigător înaintea scrutinului, rezultatul final urmând să fie hotărât de evoluțiile de ultim moment și, eventual, de alegătorii indeciși.

Situația din cele patru state ilustrează modul în care "terenul electoral" pentru alegerile de la jumătatea mandatului s-a schimbat, alimentând speranțele democraților că vor putea prelua controlul asupra Senatului după scrutinul de marți.

La începutul acestui an, o asemenea perspectivă părea imposibilă. Nici acum victoria nu este o certitudine. Însă, în condițiile în care popularitatea președintelui Donald Trump s-a prăbușit chiar și în statele pe care le-a câștigat cu ușurință în 2024, anumite zone, altădată ferm republicane, par acum deschise ambelor tabere.

În Michigan, un exemplu de stat disputat, democratul Abdul El-Sayed (49%) s-a distanțat de republicanul Mike Rogers (42%) în rândul alegătorilor care spun că se vor prezenta la vot. Detașarea lui El-Sayed de competitorul său apare pe fondul semnelor că baza electorală democrată din stat s-a unit în jurul său, în timp ce alegătorii republicani descurajați par să-și piardă interesul pentru competiție.

În Texas, unde niciun democrat nu a câștigat o funcție la nivel statal în ultimele trei decenii, James Talarico (49%) conduce în fața republicanului Ken Paxton (43%) în rândul alegătorilor care afirmă că intenționează să se prezinte la urne. Candidatura lui Talarico beneficiază și de sprijinul considerabil al alegătorilor de culoare, latino-americani și asiatici care au votat pentru Trump în 2024.

La începutul ciclului electoral, Maine era considerat pe scară largă unul dintre statele în care democrații au cele mai bune șanse să câștige un loc deținut în prezent de republicani. Aici, senatoarea Susan Collins este singura reprezentantă a republicanilor al cărei mandat e supus realegerii, într-un stat care a votat pentru democrați în 2024.

Cu toate acestea, cursa a rămas, în mare, indecisă: noul sondaj realizat în rândul alegătorilor ce se declară dispuși să meargă la vot nu indică un lider clar între Collins (45%) și contracandidatul său democrat, Troy Jackson (49%).

Nici în Kansas, un stat profund republican, nu există un lider clar între democratul Adam Hamilton (49%) și senatorul republican Roger Marshall (45%). Alegătorii din acest stat au, în general, o părere negativă despre Marshall și spun că opțiunea lor electorală este influențată mai degrabă de persoana acestuia decât de popularitatea lui Hamilton.

Privite împreună, cele patru state conturează imaginea unui Partid Democrat bine poziționat pentru a încerca să preia controlul asupra Senatului. Ele ilustrează amploarea competiției electorale într-un climat politic marcat de un nivel aproape istoric de nemulțumire față de partidul aflat la putere.

Ce le trebuie democraților pentru a prelua Senatul SUA

Pentru a prelua controlul asupra Senatului, democrații vor avea nevoie de un câștig net de patru mandate. Trei dintre acestea sunt deținute în prezent de republicani. Dincolo de calculele electorale de bază, ei mai au nevoie ca tendințele politice dominante și dinamica fiecărei curse să se alinieze în favoarea lor.

Există posibilitatea ca aceste dinamici să se schimbe. În toate statele, cu excepția statului Maine, cel puțin unul din opt alegători dispuși să meargă la urne declară că s-ar putea răzgândi în privința candidatului pe care îl va susține.

În Texas și Kansas, cel puțin șase din zece dintre alegătorii indeciși sunt republicani sau independenți care înclină spre republicani. Asta sugerează că inerția politică ar putea favoriza, totuși, Partidul Republican, pe măsură ce alegătorii își definitivează opțiunile. În Maine, în schimb, peste nouă din zece alegători susceptibili să voteze spun că decizia lor este definitivă.

Ca și concluzie generală, în toate cele patru state există suficienți alegători care încă își pot schimba opțiunea pentru a reduce diferența dintre candidați.

Michigan: Un candidat consolidează baza democrată, în timp ce imaginea candidatului republican are de suferit

În Michigan, Abdul El-Sayed beneficiază de sprijinul a 95% dintre alegătorii democrați considerați susceptibili să voteze, în creștere față de cele 90% înregistrate în sondajul anterior.

Alegătorii din stat își bazează în mare măsură deciziile pe părerea pe care o au despre El-Sayed. Trei sferturi dintre susținătorii săi spun că votul lor reprezintă un gest de sprijin pentru candidatul democrat, în timp ce 57% dintre susținătorii lui Rogers afirmă că votează împotriva lui El-Sayed.

În prezent, 50% dintre alegători au o părere nefavorabilă despre fostul membru al Camerei Reprezentanților, față de 42% la începutul lunii septembrie. În cazul lui El-Sayed, opiniile favorabile și cele nefavorabile rămân aproximativ echilibrate.

Reacție negativă față de Trump și avantaj pentru candidatul democrat în Texas

Orientarea alegătorilor din Texas către un candidat democrat în cursa pentru Senat demonstrează modul în care competitorii individuali pot contracara tendințele politice generale.

În 2024, Trump a câștigat Texasul la cea mai mare diferență de voturi din toate cele trei campanii prezidențiale ale sale. El și-a atras sprijinul unor segmente importante ale alegătorilor aparținând minorităților rasiale și etnice, inclusiv al celor mai mulți dintre alegătorii latino-americani și asiatici.

Acum, există semne că James Talarico, într-o măsură mai mare decât alți candidați democrați, obține rezultate peste nivelul sugerat de climatul politic general.

Democratul beneficiază de sprijinul a 63% dintre alegătorii latino-americani care spun că se duc sigur să voteze și de susținerea a 64% dintre alegătorii din rândul minorităților rasiale și etnice, în general. Între aceștia se numără și 22% dintre alegătorii care recunosc că l-au votat pe Trump în 2024.

Popularitatea lui Talarico este net superioară celei a lui Ken Paxton, iar majoritatea susținătorilor democratului afirmă că decizia lor reprezintă mai degrabă un vot de susținere pentru acesta decât un vot împotriva lui Paxton. Sondajul mai arată că republicanul întâmpină dificultăți în a obține sprijin chiar și din partea propriului electorat: 24% dintre respondenți au o părere nefavorabilă despre el, în comparație cu doar 2% dintre democrați care au o părere negativă despre Talarico.

Cu toate aceste evoluții electorale, e greu de afirmat că Texas a devenit un teritoriu favorabil democraților. Deși rata de aprobare a activității lui Trump în acest stat a devenit negativă, Partidul Republican rămâne mai popular decât Partidul Democrat, iar în cursa pentru funcția de guvernator nu există un lider clar.

Contrast între candidați în Kansas

În Kansas, cel mai favorabil Partidului Republican dintre cele patru state incluse în sondaj, doar aproximativ o treime dintre alegători au o părere pozitivă despre Partidul Democrat.

Însă Adam Hamilton, asemenea lui James Talarico, are rezultate peste nivelul de popularitate al propriului partid, chiar dacă este un candidat mai puțin cunoscut. În acest caz, un indicator mai relevant ar putea fi performanța slabă și lipsa de popularitate a republicanului Roger Marshall. Majoritatea alegătorilor susceptibili să voteze spun că au o părere negativă despre acesta din urmă, iar un procentaj de 59% dintre susținătorii lui Hamilton afirmă că principalul motiv pentru care îl sprijină este opoziția față de Marshall.

Hamilton beneficiază de sprijinul a aproximativ 12% dintre alegătorii republicani și dintre cei independenți care înclină spre republicani. Acest rezultat este semnificativ mai mare decât cel obținut de oricare dintre ceilalți candidați democrați evaluați în sondajele CNN. Chiar și alegătorii care nu au o opinie despre Hamilton — adică, aproximativ o cincime din electoratul din Kansas — îl preferă pe acesta lui Marshall.

În Maine, un stat care înclină spre democrați, competiția rămâne strânsă

În cursa pentru Senat din Maine nu există un lider clar, iar elementele fundamentale ale competiției au rămas aproximativ aceleași ca în sondajul anterior realizat de CNN în acest stat.

În comparație cu candidații republicani din Michigan, Texas și Kansas, Susan Collins este considerată într-o măsură mai mică dispusă să pună interesele lui Trump și ale Partidului Republican înaintea intereselor locuitorilor din statul pe care îl reprezintă. Collins obține, de asemenea, mai mult sprijin (21%) din partea alegătorilor ce dezaprobă activitatea lui Trump decât oricare dintre ceilalți candidați republicani evaluați în sondaje: Rogers (16%), Marshall (12%) și Paxton (10%).

Senatoarea trebuie să câștige de partea sa o parte dintre alegătorii nemulțumiți de propria formațiune, deoarece percepția asupra Partidului Republican este mai negativă în Maine decât în oricare dintre celelalte state incluse în sondaj.

Rezultatul scrutinului pare să depindă de imaginea lui Collins. Aproximativ trei sferturi dintre susținătorii fiecărui candidat spun că alegerea lor este influențată mai mult de candidata republicană în funcție decât de contracandidatul democrat. Rata de aprobare a senatoarei rămâne net negativă: 54% dintre alegători au o părere nefavorabilă despre ea. Nici Jackson nu se bucură însă de o imagine pozitivă clară: 46% dintre alegători au o părere nefavorabilă despre el, comparativ cu 39%, care au o părere favorabilă.

În ultima etapă a campaniei, sondajul arată că susținătorii lui Jackson sunt mai motivați să voteze: 79% dintre ei declară că sunt extrem de motivați, comparativ cu 62% dintre susținătorii lui Collins. Pe de altă parte, motivația alegătorilor senatoarei a crescut cu nouă puncte procentuale față de începutul lunii septembrie, în timp ce motivația susținătorilor democratului a rămas constantă.

Cum ridică perspectiva controlului în Senat miza alegerilor midterm

Mulți alegători din cele patru state sunt pe deplin conștienți de faptul că alegerea lor are implicații la nivel național. Pentru unii, acest aspect este decisiv, dincolo de personalitatea candidaților și de trăsăturile specifice fiecărei competiții electorale.

Astfel, 55% dintre alegătorii care îl susțin pe democratul Jackson în Maine afirmă că principala lor preocupare este ce partid va controla Senatul SUA.

În Texas și Kansas, acest factor contează mai mult pentru susținătorii republicani decât pentru cei ai democraților. În Kansas, de exemplu, controlul Senatului reprezintă principalul criteriu de decizie pentru jumătate dintre alegătorii care îl susțin pe Marshall.

Totuși, în aceste state, care vor avea probabil un rol central în stabilirea partidului ce va deține puterea în Senat de anul viitor, majoritatea alegătorilor spun că alții sunt factorii principali care le influențează decizia, conchide CNN.