Sondaj Reuters/Ipsos: Popularitatea lui Trump e în ușoară creștere, cu o săptămână înaintea alegerilor decisive pentru Congresul SUA

1 minut de citit Publicat la 11:56 27 Oct 2026 Modificat la 12:04 27 Oct 2026

Pentru republicani, pierderea controlului oricărei camere ar putea complica agenda prezidențială a lui Donald Trump. Foto: Getty Images

Nivelul de aprobare publică al președintelui SUA, Donald Trump, a crescut ușor, la 32%, cu un punct procentual mai mult față de recordul minim înregistrat săptămâna trecută, înainte de alegerile „midterm”, de la mijlocul mandatului, pentru Congresul SUA, conform celui mai recent sondaj de opinie Reuters/Ipsos.

Alegerile din SUA, programate pe 3 noiembrie, vor decide ce partid va controla Congresul american.

Republicanii lui Trump încearcă să-și păstreze majoritățile pe care le au atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senatul SUA.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat, de asemenea, că 47% dintre voturile alegătorilor americani ar urma să se îndrepte spre Partidul Democrat, în vreme ce Partidul Republican ar obține 36% din voturi.

11% dintre americanii chestionați au spus că sunt încă nehotărâți și că nu știu cu cine să voteze.

Diferența între Partidul Democrat, față de cel Republican, înregistrează, de asemenea, o ușoară scădere, de 1%, comparativ cu sondajul din 19 octombrie.

Analiștii politici văd, în general, că democrații au șanse bune să câștige controlul Camerei, dar cred că le va fi mai greu să câștige Senatul.

Pentru republicani, pierderea controlului oricărei camere ar putea complica agenda lui Trump în ultimii doi ani ai celui de-al doilea mandat al său ca președinte al SUA.

Sondajele Reuters/Ipsos sunt sondaje naționale care oferă o perspectivă generală asupra alegerilor pentru Congresul SUA. Deși aceste sondaje oferă o imagine a la nivel național, ele nu surprind nuanțele confruntărilor la nivel de stat sau district federal, care determină, în cele din urmă, controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, confruntări politice în care republicanii dețin unele avantaje, notează Reuters.