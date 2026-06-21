Iranienii s-au ridicat și au plecat de la negocieri, după ce Trump i-a amenințat chiar în timp ce aceștia discutau cu Vance, în Elveția

1 minut de citit Publicat la 20:13 21 Iun 2026 Modificat la 20:13 21 Iun 2026

Negocierile SUA-Iran s-au prăbușit încă din prima zi, conform presei de stat de la Teheran. Foto: Profimedia Images

Delegația iraniană care negocia încheirea războiului cu SUA, în Elveția, s-a retras de la discuții, ca protest față de afirmațiile făcute de Donald Trump pe rețelele sociale în timpul procesului, relatează Al Arabiya, duminică seară. Informația a fost preluată de la agenția iraniană Tasnim.

Decizia iranienilor a fost luată după o postare pe Truth Social, în care Trump a amenințat Iranul cu noi bombardamente dacă „nu oprește Hezbollah din a face probleme”.

„Iranul trebuie să-i oprească imediat pe interpușii săi foarte bine plătiți din Liban din a mai provoca probleme. Dacă nu o face, vom lovi din nou Iranul foarte dur, așa cum am făcut săptămâna trecută, doar că și mai dur!!!”, a scris Donald Trump pe Truth Social, chiar în timp ce americanii și iranienii negociau în Elveția.

Negocierile din Elveția abia ce începuseră

Oficiali americani și iranieni au ajuns în Elveția pentru negocieri directe, după ce au semnat săptămâna trecută un acord inițial menit să pună capăt războiului.

Acordul prevedea încheierea unei înțelegeri finale în termen de 60 de zile, încetarea ostilităților pe „toate fronturile” — inclusiv în Liban — și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Totuși, confruntările care au continuat în Liban între Israel și Hezbollah, gruparea sprijinită de Iran, au determinat regimul iranian să anunțe, sâmbătă, o nouă închidere a Strâmtorii Ormuz. Datele de urmărire a navelor arată, însă, că traficul a continuat prin strâmtoare.

Vicepreședintele JD Vance a spus că Statele Unite speră să înregistreze progrese în „chestiunea nucleară” și în Liban, în timp ce regimul iranian a transmis că va cere celeilalte părți să-și respecte angajamentele.

Iranian Foreign Minister Aragchi and U.S. Vice President JD Vance are in the same room. pic.twitter.com/yjMGOKtp3z — Clash Report (@clashreport) June 21, 2026

Vance a fost însoțit la stațiunea montană Buergenstock de Jared Kushner, și de Steve Witkoff.

Din partea Iranului, președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, și ministrul de externe, Abbas Araghchi, au ajuns în Elveția sâmbătă târziu.

Delegațiilor li s-au alăturat premierul pakistanez, Shehbaz Sharif, și șeful forțelor armate ale țării, mareșalul Asim Munir.

Pakistanul a acționat ca mediator pe parcursul războiului și a găzduit o rundă anterioară de negocieri între SUA și Iran.