Un leopard s-a furișat într-un tribunal din India și a rănit șase oameni. Avocații s-au baricadat în camerele clădirii

Potrivit unor martor oculari, felina s-a furişat la primul etaj al tribunalului din Ghaziabad, oraş aflat în statul Uttar Pradesh, miercuri, în jurul orei 16.00.

Oamenii aflaţi în clădire au intrat în panică și au fugit în căutarea unui loc sigur, iar avocaţii s-au închis în camerele clădirii.

Văzând agitaţia, leopardul a devenit agresiv şi a atacat un cizmar care repara pantofi în incinta tribunalului şi un poliţist. Felina a atacat şi un avocat, care a încercat să-l alunge cu o lopată şi un băţ.

Imediat ce poliţia a fost informată despre incident, la faţa locului au sosit ambulanţe care au transportat de urgenţă persoanele rănite la spital.

#WATCH | District administration and forest officials successfully rescued the #leopard that entered #Ghaziabad district court premises in Uttar Pradesh, earlier today



(ANI) pic.twitter.com/KFe8C8in22