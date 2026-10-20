Lucrările la linia electrică Suceava-Bălți ar putea începe în 2027. Traseul din România va avea 93,3 km

Potrivit ambasadei SUA la Chișinău, proiectul va crea oportunități pentru firmele americane/ FOTO: Agerpres

Lucrările pentru construirea Liniei Electrice Aeriene 400 kV Suceava - Balţi, pe teritoriul României, ar putea fi demarate cel târziu la începutul anului 2027, având în vedere parcurgerea etapelor preliminare şi faptul ca este iniţiat procesul de obţinere a Autorizaţiei de Construcţie, informează Transelectrica, printr-un comunicat, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, reprezentanţii Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA au discutat marţi cu autorităţile locale din Botoşani stadiul unor investiţii strategice pentru dezvoltarea infrastructurii energetice din nordul Moldovei: Linia Electrica Aeriana (LEA) 400 kV Suceava - Bălţi, porţiunea de pe teritoriul României, şi Staţia Electrica de Transformare Botoşani.

„Având în vedere parcurgerea etapelor preliminare şi faptul ca este iniţiat procesul de obţinere a Autorizaţiei de Construcţie, lucrările pentru construirea Liniei Electrice Aeriene 400 kV Suceava - Bălţi, pe teritoriul României, ar putea fi demarate cel târziu la începutul anului 2027", se menţionează în comunicat.

LEA 400 kV Suceava - Bălţi reprezintă un proiect strategic pentru consolidarea infrastructurii de transport al energiei electrice a României şi dezvoltarea interconexiunilor regionale. Investiţia va conecta sistemele electroenergetice ale României şi Republicii Moldova, va consolida integrarea Republicii Moldova în reţeaua europeană ENTSO-E şi va contribui la închiderea inelului naţional de 400 kV al Reţelei Electrice de transport naţionale.

Pe teritoriul României, linia va avea o lungime de 93,3 kilometri şi va traversa 17 unităţi administrativ-teritoriale, dintre care şase în judeţul Suceava şi 11 în judeţul Botoşani.

Investiţia are o valoare de 133,4 milioane de lei fără TVA, iar contractul de proiectare şi execuţie a fost semnat la 11 martie 2025 cu Asocierea Electromontaj SA - ELM Electromontaj Cluj SA, lider de asociere Electromontaj SA. Durata de execuţie este de 36 de luni, calculată potrivit prevederilor contractuale şi etapelor de implementare a proiectului.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 271 din 23 aprilie 2026, proiectul a fost declarat de importanţa naţionala, fiind aprobat şi amplasamentul şi fiind declanşată procedura de expropriere. În perioada următoare, continuarea procedurilor de expropriere şi obţinerea autorizaţiilor de construire vor permite pregătirea începerii lucrărilor, estimată cel târziu la începutul anului 2027.

Obiectivul de infrastructura Staţia electrica de transformare 400/110 kV Botoşani Sud va fi realizata prin secţionarea liniei electrice de 400 kV Suceava - Bălţi şi va include o staţie de conexiuni de 110 kV în zona Baluşeni.

Staţia Botoşani Sud va fi prima staţie de transformare 400/110 kV din judeţul Botoşani, asigurând transferul energiei electrice din Reţeaua Electrica de Transport către reţeaua de distribuţie de 110 kV şi contribuind la consolidarea alimentării cu energie electrică a zonei.

Prin integrarea acestei noi infrastructuri în reţeaua electrică, sistemul energetic regional va beneficia de o configuraţie mai robustă, cu posibilităţi suplimentare de alimentare şi de dezvoltare, se subliniază în comunicat.

„Realizarea LEA 400 kV Suceava - Balţi şi a Staţiei Electrice de Transformare 400/110 kV Botoşani Sud va contribui la creşterea siguranţei în funcţionare a reţelei electrice din zona Suceava - Botoşani - Neamţ şi la îmbunătăţirea nivelului de tensiune, în special în perioadele de consum ridicat.

Totodată, noua infrastructură va crea condiţii mai bune pentru racordarea unor noi consumatori şi a centralelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv fotovoltaice şi eoliene. Proiectele vor contribui, de asemenea, la reconfigurarea reţelei de 110 kV din zona şi la diversificarea cailor de alimentare cu energie electrica pentru localităţile din nordul Moldovei.

Prin dezvoltarea capacităţii şi a flexibilităţii reţelei, investiţiile creează premisele pentru atragerea de noi investiţii economice şi pentru susţinerea dezvoltării regionale", transmit reprezentanţii companiei de transport al energiei electrice.

Preşedintele Directoratului Transelectrica, Ştefaniţa Munteanu, s-a întâlnit marţi, la Botoşani, cu preşedintele Consiliului Judeţean, Valeriu Iftime, şi echipa acestuia, precum şi cu reprezentanţi ai autorităţilor de mediu, ai Camerei de Comerţ şi Industrie Botoşani şi ai Delgaz Grid SA.

Din partea Transelectrica au participat Dorinel Vladu, directorul Direcţiei Investiţii, Dragoş Muntenaşu, manager de preoiect, Virgiliu Ivan, directorul Dispecerului Energetic Naţional, şi reprezentanţii Sucursalei Teritoriale de Transport Bacău, respectiv George Ababei, director, Marius Danciu, director adjunct, şi Cristian Chiriac, director tehnic.