MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia. E stare de alertă acolo, din cauză că ar putea izbucni incendii de vegetaţie

MAE a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Portugalia că, pe fondul riscului ridicat de producere a unor incendii de vegetaţie din cauza condiţiilor meteorologice extreme, autorităţile portugheze au instituit starea de alertă pentru perioada 3 - 6 iulie la nivelul întregii regiuni continentale, notează Agerpres.

În acest context, MAE recomandă consultarea periodică a informaţiilor şi avertizărilor emise de autorităţile portugheze, disponibile la linkurile www.ipma.pt/pt/riscoincendio/rcm.pt şi prociv.gov.pt/pt/home.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351213968812, +351213979982, +351213966463, +351213960866. Apelurile efectuate la ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), fiind preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie deosebită, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351927411628.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet lisabona.mae.ro şi www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.