Noi reguli pentru românii care lucrează în alte state UE. Cine va primi mai ușor șomaj

Textul a fost adoptat cu 511 voturi pentru, 87 împotrivă și 61 de abțineri. Foto: Getty Images

Regulile privind prestațiile sociale pentru muncitorii din Uniunea Europeană care locuiesc sau lucrează într-o altă țară UE au fost modificate, marți, de Parlamentul European. Noul regulament stabilește, printre altele, țările care sunt responsabile cu plata șomajului și a asigurărilor de sănătate. De asemenea, noul text îi vizează și pe cei care au persoane în îngrijire pe termen lung, potrivit unui comunicat al Parlamentului European.

Regulamentul care îi vizează pe muncitorii din UE a fost actualizat de Parlamentul pentru a asigura accesul sigur și echitabil la servicii de securitate socială pentru muncitorii UE care locuiesc sau lucrează într-o altă țară UE. Astfel, marți, au fost introduse criterii clare pentru a stabili legislația cărui stat se aplică lucrătorilor din UE locuiesc sau lucrează într-un alt stat membru.

„Astăzi ne asigurăm că drepturile de securitate socială ale persoanelor care se mută într-un alt stat membru al UE sunt protejate corespunzător. Regulile vor fi mai clare, mai ușor de aplicat și mai simple atât pentru lucrători, cât și pentru companiile din Uniunea Europeană.

Pentru prima dată, va exista o definiție europeană a îngrijirii pe termen lung, iar prestațiile familiale vor putea fi plătite mai ușor peste granițele UE. Uniunea Europeană simplifică regulile, asigurând în același timp că drepturile de securitate socială dobândite într-o țară sunt păstrate atunci când vă mutați sau locuiți în străinătate”, a precizat Gabriel Bischoff (S&D), raportor pentru acest dosar.

De asemenea, noul regulament încurajează statele membre să facă schimb rapid de informații pentru a identifica erorile sau fraudele, inclusiv practici abuzive, precum companiile de tip „letterbox” (societăți înființate formal într-un stat, dar fără activitate economică reală acolo).

Textul a fost adoptat cu 511 voturi pentru, 87 împotrivă și 61 de abțineri.

Noi reguli privind plata șomajului

Noul regulament clarifică cum vechimea (în calitate de angajat sau muncitor independent) și contribuțiile la sistemele de asigurări realizate în diferite state membre sunt luate în calcul la stabilirea dreptului la indemnizația de șomaj.

De asemenea, potrivit noilor reguli cei care călătoresc într-un alt stat membru pentru a-și căuta un loc de muncă vor avea dreptul să primească indemnizația de șomaj timp de șase luni din țara pe care au părăsit-o. Această perioadă poate fi prelungită până la expirarea dreptului la indemnizație.

Pentru muncitorii transfontalieri a fost clarificat care stat membru este responsabil să plătească indemnizația. Astfel, dacă un lucrător transfrontalier a fost angajat, a desfășurat activități independente și/sau a fost asigurat fără întrerupere timp de 22 de săptămâni într-un alt stat membru decât cel de reședință, indemnizația va fi plătită de țara în care lucrează.

Îngrijirea pe termen lung și prestațiile familiale

În premieră pentru Uniunea Europeană, regulamentul introduce și o definiție europeană a îngrijirii pe termen lung. De asemenea, a fost stabilită și o listă a prestațiilor care intră în această categorie, oferind astfel mai multă siguranță juridică persoanelor care au nevoie de aceste servicii și celor care le îngrijesc.

Totodată, a fost stabilită o distincție mai clară între prestațiile familiale în bani, destinate să înlocuiască venitul pierdut atunci când o persoană renunță la muncă sau își reduce programul pentru a crește un copil, și celelalte prestații familiale.

Această distincție clar stipulată în text este menită să încurajeze împărțirea mai echitabilă a responsabilităților privind creșterea copiilor, care de cele mai multe ori revin femeilor, și elimină posibilele descurajări financiare pentru părinții care lucrează mai puțin pentru a avea grijă de copil.

Ce se schimbă pentru muncitorii detașați în alte state UE

Muncitorii sau antreprenorii trimiși să lucreze în străinătate pentru o perioadă de 24 de luni rămân asigurați în țara europeană unde este înregistrat angajatorul lor sau unde au înregistrată propria activitate independentă.

Pentru a combate fraudele și erorile, aceștia trebuie să fi fost afiliați la sistemul de securitate socială din țara de origine timp de cel puțin trei luni înainte de detașare.

Textul introduce, de asemenea, un sistem obligatoriu de notificare prealabilă: atunci când un lucrător desfășoară activități într-un alt stat membru, autoritățile competente din statul membru de origine trebuie informate în prealabil.

Această obligație nu se aplică deplasărilor în interes de serviciu și detașărilor pe termen scurt, de maximum trei zile, însă sectorul construcțiilor este exclus de la această excepție.

Noi reguli pentru muncitorii care lucrează în două sau mai multe state UE

Pentru muncitorii care lucrează în două sau mai multe state membre, regulamentul nou ajută la stabilirea „sediului social sau a locului de desfășurare a activității” angajatorului ori al întreprinderii, pentru a determina legislația națională privind securitatea socială aplicabilă.

Printre criteriile relevante se numără locul în care sunt luate deciziile esențiale, locul în care este generată cifra de afaceri și locul în care au loc adunările generale.

Ce se întâmplă cu cetățenii UE care nu lucrează

Regulamentul respectă jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, potrivit căreia cetățenii UE care nu lucrează și nici nu își caută în mod activ un loc de muncă nu ar trebui să fie împiedicați să contribuie la un sistem de asigurări de sănătate.

În prezent, 16 milioane de europeni locuiesc sau muncesc într-o altă țară UE decât cea în care s-au născut.

Normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială facilitează libera circulație, munca și traiul în alte state membre, asigură continuitatea protecției sociale atunci când cetățenii trec granițele și stabilesc care stat este responsabil pentru acordarea serviciilor de securitate socială.