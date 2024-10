"Nu vă întoarceți la casele voastre. oricine se îndreaptă spre sud e în pericol". Armata israeliană avertizează cetățenii Libanului

Armata israeliană a avertizat sâmbătă locuitorii din sudul Libanului să "nu revină deocamdată la casele lor", subliniind că trupele israeliene continuă în această zonă să lupte contra militanţilor organizaţiei şiite Hezbollah.

Forţele israeliene continuă să "ţintească poziţiile Hezbollah din satele voastre sau din apropierea lor", a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene pentru publicul arabofon, Avichay Adraee, într-o postare pe X.

"Pentru propria voastră protecţie, până la noi ordine nu vă întoarceți la casele voastre. Nu vă îndreptaţi spre sud; oricine va merge spre sud îşi va pune viaţa în pericol", a adăugat el, scrie Agerpres.

Prim-ministrul libanez, Najib Mikati, a cerut vineri ONU să adopte o rezoluţie pentru o ''încetare imediată a focului'' în luptele dintre Israel şi Hezbollah, la o zi după loviturile israeliene asupra Beirutului soldate cu 22 de morţi în 117 răniţi.

Mikati a dat asigurări că guvernul său este ''angajat într-o aplicare integrală a rezoluţiei 1701'' şi mai ales faţă de ''desfăşurarea armatei în sud şi întărirea prezenţei acesteia de-a lungul frontierei''. Rezoluţia 1701, care a pus capăt războiului dintre Israel şi Hezbollah în 2006, prevede încetarea ostilităţilor de cele două părţi ale frontierei şi că doar forţele de menţinere a păcii ale ONU şi armata libaneză pot fi desfăşurate în sudul Libanului.

Într-o postare pe rețeaua socială X, UNICEF a avertizat că copiii din Liban „trăiesc cu frică”. Agenția ONU spune că le-a asiguart copiilor strămutați din Liban „nevoi esențiale, inclusiv sprijin pentru sănătatea mintală”, dar că ceea ce „au cu adevărat nevoie este o încetare a focului”.

