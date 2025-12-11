O interpretă a izbucnit în plâns în Parlamentul European în timp ce traducea pentru un băiat ucrainean de 11 ani

sursa foto: captura video X / Nexta

O scenă emoționantă a întrerupt vreme de câteva momente o prezentare din Parlamentul European, despre copiii ucraineni afectați de război. O interpretă a izbucnit în plâns în timp ce reda mărturia unui băiat de 11 ani, ce a fost grav rănit într-un atac al rușilor.

Copilul a povestit cum el și mama lui au fost loviți în plin de o rachetă în Vinnytsia.

„A fost ultima dată când am văzut-o pe mama și când am putut să-mi iau rămas-bun de la ea”, a spus el în fața eurodeputaților.

În acel moment, vocea interpretei s-a frânt, iar o colegă a preluat traducerea.

Roman Oleksiv este unul dintre copiii traumatizați de războiul din Ucraina. Pe 14 iulie 2022, el și-a pierdut mama într-un atac rusesc și a suferit arsuri severe pe o mare parte din corp.

De atunci, viața lui a însemnat spitale, operații și recuperare. A suferit 36 de intervenții chirurgicale. Și totuși, în ciuda durerii, a pierderii și a unui drum medical fără final previzibil, Roman s-a întors la școală. A reluat dansul, muzica, și face tot ceea ce îl ajută să se simtă din nou copil.