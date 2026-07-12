Schimbare de guvern la Kiev: Volodimir Zelenski anunță înlocuirea premierului Iulia Sviridenko

1 minut de citit Publicat la 16:07 12 Iul 2026 Modificat la 16:07 12 Iul 2026

Iulia Sviridenko a confirmat că va demisiona din funcția de prim-ministru al Ucrainei. FOTO: Profimedia Images

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că a propus înlocuirea premierului Iulia Sviridenko, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

"Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa clară, constantă şi eficientă în calitate de prim-ministru, pentru anii de activitate productivă în cadrul echipei Ucrainei, şi i-am oferit ocazia de a conduce un domeniu nou şi important al relaţiilor cu un partener-cheie", a declarat Zelenski pe X.

"Mă aştept ca, împreună cu deputaţii, să facem schimbările corespunzătoare în guvernul Ucrainei", a adăugat el.

"Vor exista, de asemenea, schimbări în componenţa conducerii organismelor de aplicare a legii", a indicat Volodimir Zelenski, citat de Unian.

Iulia Sviridenko a confirmat că va demisiona din funcția de prim-ministru al Ucrainei, în urma anunțului președintelui Volodimir Zelenski privind o remaniere guvernamentală, potrivit kyivindependent.

"Sviridenko, care l-a înlocuit pe fostul prim-ministru Denis Șmihal în iulie 2025, va prelua acum un nou rol de conducere a cooperării cu partenerii cheie ai Ucrainei", a anunțat Zelenski pe rețelele de socializare.

"Ucraina își schimbă strategia politică. Fiecare direcție prioritară de politică externă va fi supravegheată de o persoană specifică cu o experiență substanțială, capabilă să respecte acordurile încheiate la nivel de lideri și să îndeplinească așteptările poporului ucrainean”, a scris Zelenski.

„Am discutat detaliile cu prim-ministrul Ucrainei. Am convenit că implementarea acestor schimbări necesită o reînnoire a Cabinetului de Miniștri."