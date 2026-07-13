Statele UE au cumpărat o cantitate record de gaze naturale lichefiate de la uzina rusească Yamal

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Achizițiile UE de gaze naturale lichefiate de la Yamal LNG, proiect controlat de compania rusă privată Novatek, au atins nivelul record de 9,89 milioane de tone în primele șase luni ale anului, cu 18% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor companiei de analiză Kpler, citate de FT.

Datele evidențiază rolul esențial pe care Europa continuă să îl joace în menținerea în funcțiune a celui mai important proiect energetic de acest tip al Rusiei, în timp ce războiul contra Ucrainei intră în al cincilea an.

Europa ar fi putut plăti până la șase miliarde de euro pentru aceste livrări, potrivit estimărilor organizației non-guvernamentale Urgewald.

Principalii cumpărători europeni au fost Franța, Belgia și Spania, care au importat de la Yamal, în prima jumătate a anului 2026, 3,6 milioane, 2,9 milioane și, respectiv, 2,7 milioane de tone, arată datele Kpler.

Sebastian Roetters, responsabil pentru campaniile privind sancțiunile în cadrul Urgewald, a calificat cifrele drept „frapante”, mai ales pentru că „nu apar într-un vid”, ci reflectă perioada care a urmat intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice și a obiectivelor civile din Ucraina.

Normele UE interzic deja achizițiile de GNL rusesc în baza contractelor pe termen scurt. Prin urmare, pentru fiecare încărcătură de la Yamaldestinată Europei, autoritatea vamală a țării importatoare trebuie să confirme că tranzacția a fost încheiată în baza unui contract pe termen lung.

Din 2027 intră în vigoare interdicția de achiziție pe GNL din RUsia

Pe 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare interdicția impusă de UE importurilor de GNL rusesc în baza contractelor pe termen lung. Măsura va obliga Rusia să caute rute alternative. Importurile de gaze rusești prin conducte vor fi interzise mai târziu în același an.

Disponibilitatea Europei de a primi transporturile de la Yamal a fost esențială pentru proiectul situat în zona arctică a Rusiei, care depinde de o flotă restrânsă de nave specializate, din clasa spărgătoarelor de gheață Arc7.

Cantitatea pe care o poate exporta proiectul depinde în mare măsură de revenirea rapidă în circuit a acestor nave după escalele în porturile europene. Alternativa, folosirea Rutei Maritime Nordice pentru a ajunge în Asia, este mai riscantă și durează mult mai mult.

În timp ce Europa a primit mai mult GNL de la Yamalîn prima jumătate a anului, volumele destinate Asiei au scăzut cu 74%, la puțin peste 510.000 de tone.

Livrările de la Yamalcătre Asia cresc de obicei în timpul verii, însă până acum, în acest an, spre est au fost trimise cantități mai mici. Situația se explică parțial prin faptul că unele companii internaționale de transport maritim, firme de asigurări și instituții financiare sunt preocupate de riscul de a fi afectate de sancțiunile UE, potrivit unor persoane care cunosc situația.

Spărgătoarele de gheață care transportă producția Yamal continuă, de asemenea, să depindă în mare măsură de șantierele navale europene pentru reparații, inclusiv de serviciile oferite de șantierul Damen din Brest, Franța, și de Fayard A/S din Danemarca.

„YamalLNG depinde de o flotă restrânsă și specializată, de porturile europene și de serviciile europene pentru a-și putea continua exporturile. Europa continuă să îi ofere toate cele trei elemente”, a declarat Roetters.

Inaugurat de dictatorul Vladimir Putin în 2017, Yamal rămâne cel mai mare producător de gaze naturale lichefiate din Rusia, cu o capacitate proiectată de 17,4 milioane de tone pe an, deși producția efectivă depășește adesea acest nivel.

Pe lângă Novatek, acționarul majoritar, compania franceză TotalEnergies și grupul chinez CNPC dețin participații la proiect.

În februarie, directorul general al TotalEnergies, Patrick Pouyanne, a declarat că grupul, care are contracte de export pe termen lung pentru producția Yamal, ar putea fi obligat să înceteze nu doar exporturile de gaze către UE, ci orice exporturi din cadrul proiectului, invocând „ambiguitățile” interdicției europene.