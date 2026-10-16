UE caută alternative la China pentru mineralele critice. Două resurse vitale pentru industria de apărare ar putea veni din Vietnam

Vietnamul nu se numără în prezent printre cei 16 parteneri strategici ai UE în domeniul materiilor prime minerale. FOTO: Profimedia Images

Uniunea Europeană încearcă să își asigure mai multe minerale critice din Vietnam, pentru a-și reduce dependența de China, în contextul îngrijorărilor că aprovizionarea existentă ar putea fi pusă în pericol, potrivit unor documente interne ale UE citate de Reuters.

Vietnamul deține zăcăminte importante de minerale critice, inclusiv wolfram, pământuri rare, antimoniu, bismut și bauxită, din care galiul poate fi extras ca produs secundar. Exporturile către UE s-au limitat în mare parte la wolfram și antimoniu, ambele utilizate în sectorul apărării, inclusiv la fabricarea muniției și explozibililor.

„Având în vedere nevoia Europei de a se reînarma și de a-și reduce riscurile cât mai rapid posibil, UE nu își poate permite să ignore Vietnamul ca potențial furnizor de materii prime critice, ținând cont de rezervele sale abundente, în special de pământuri rare și wolfram”, se arată într-un document întocmit de delegația UE de la Hanoi.

Raportul și un document anexat, datate iunie 2026, recomandă acordarea de sprijin financiar industriei miniere și de prelucrare din Vietnam, pentru a „menține și extinde accesul actual, în special la wolfram, bismut, antimoniu și titan”, avertizând că rivalitatea cu țările partenere ar putea perturba aprovizionarea UE. Raportul și documentul anexat nu au mai fost relatate anterior.

Vietnamul, alternativă la importurile din China

Documentele arată că este necesară o implicare mai puternică în relația cu Vietnamul pentru a „adăuga o alternativă la China”, cel mai mare producător mondial de minerale critice, mai ales după ce restricțiile impuse de Beijing exporturilor anul trecut „au perturbat lanțurile europene de aprovizionare”.

Unul dintre documente îndeamnă instituțiile UE să pregătească rezultate concrete pentru vizita liderului vietnamez To Lam la Bruxelles. Patru oficiali europeni și vietnamezi au declarat că aceasta va avea loc săptămâna viitoare, fiind programate întâlniri cu liderii UE pentru 22 octombrie. Vizita nu a fost anunțată oficial.

Vizita ar urma să aibă loc imediat după reuniunea Consiliului European din această săptămână, la care liderii UE sunt așteptați să discute planuri pentru reducerea dependenței de bunurile și materiile prime din China, asigurând în același timp surse alternative de aprovizionare cu resurse critice.

„Comisia Europeană evaluează în prezent potențialul unei cooperări concrete cu Vietnamul în sectorul materiilor prime critice”, a declarat un purtător de cuvânt al executivului UE, întrebat despre document și vizita lui To Lam.

Mineralele critice, pe agenda Consiliului European

Vietnamul nu se numără în prezent printre cei 16 parteneri strategici ai UE în domeniul materiilor prime minerale. Mineralele critice ar urma să ocupe un loc important în discuțiile de săptămâna viitoare, au declarat doi oficiali. Săptămâna trecută, Bruxellesul a eliminat Vietnamul de pe lista neagră a paradisurilor fiscale. De asemenea, Hanoiul a îndemnat statele UE să ratifice un acord de protecție a investițiilor semnat în 2019, care este în continuare blocat de câteva țări, inclusiv Franța. Vietnamul a făcut presiuni și pentru ca UE să ridice avertismentul privind sectorul său piscicol.

Concurența tot mai mare din partea țărilor partenere este considerată o potențială amenințare la adresa aprovizionării UE. Unul dintre documente menționează un plan eșuat anul trecut, în care entități din Australia, SUA și Canada au încercat să achiziționeze o participație majoritară la cea mai mare exploatare de wolfram din Vietnam, deținută de Masan High-Tech Materials.