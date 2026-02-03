Raport dur al UE: Europa este „periculos de dependentă” de China pentru mineralele critice

Luminile unui oraș minier din Cercul Polar, cu exploatările miniere iluminate și coșuri de fum pe fundal, pe Kiirunavaara. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană întâmpină dificultăți serioase în încercarea de a-și reduce dependența de China și de țări din sudul global pentru mineralele critice și pământurile rare necesare în producția de smartphone-uri, turbine eoliene sau avioane militare, relatează The Guardian.

Un raport sever al Curții Europene de Conturi (ECA), cu sediul la Luxemburg, arată că obiectivele stabilite pentru 2030 sunt „de neatins” din cauza progresului insuficient în extracția, rafinarea și reciclarea internă a acestor materiale.

„Este esențial ca UE să își intensifice eforturile și să își reducă vulnerabilitatea în acest domeniu”, a declarat Keit Pentus-Rosimannus, membru al ECA responsabil pentru audit.

Raportul analizează capacitatea Uniunii de a atinge ținta de 42,5% energie din surse regenerabile până în 2030 și evidențiază diferența dintre declarații și realitate.

Una dintre concluziile cele mai critice arată că activitățile de explorare și exploatare minieră sunt „subdezvoltate” în UE. Mai mult, „chiar și atunci când sunt descoperite noi zăcăminte, pot trece până la 20 de ani până când un proiect minier devine operațional”.

„Acest lucru face dificil de imaginat o contribuție concretă până la termenul limită din 2030”, se arată în document.

Raportul apare într-un context internațional tensionat. Premierul britanic Keir Starmer a convenit la Tokyo, în cadrul unor discuții cu omologul său japonez, Sanae Takaichi, să accelereze cooperarea în domeniul mineralelor critice.

La Washington, secretarul de stat american Marco Rubio a convocat un summit cu aproximativ 20 de țări pentru a coordona diversificarea aprovizionării cu minerale precum litiu, nichel, cobalt, cupru și pământuri rare, esențiale pentru panouri solare, turbine eoliene și baterii pentru automobile. Întâlnirea este văzută drept un pas pentru refacerea relațiilor transatlantice afectate de tensiunile din ultimul an și pentru reducerea dependenței de China.

Datele arată o dependență accentuată de est, în special de China și Rusia. Rusia furnizează 29% din nichelul utilizat în industriile auto și aerospațială.

UE depinde masiv de China pentru șapte dintre cele 26 de minerale analizate. Importă 97% din magneziu, folosit în producția de hidrogen, 71% din galiu, utilizat în smartphone-uri și comunicații prin satelit, și 31% din tungsten, necesar în foraj și minerit.

În ceea ce privește pământurile rare, China controlează între 69% și 74% din șase elemente esențiale, inclusiv neodim și praseodim, folosite la fabricarea magneților permanenți. Aceștia sunt integrați în produse variate, de la sisteme de închidere auto la frigidere și turbine eoliene.

Bruxelles-ul a arătat anterior că, din cele 20.000 de tone de magneți permanenți utilizate de industria europeană în 2024, 17.000 de tone proveneau din China.

Litiul, esențial pentru bateriile auto, provine în mare parte din Chile, iar Turcia furnizează 99% din borul utilizat în panourile solare, potrivit ECA.

„Multe proiecte strategice vor avea dificultăți în a-și asigura aprovizionarea cu materii prime critice până în 2030”, avertizează Curtea, care notează că „UE riscă să fie prinsă într-un cerc vicios”.

„Fără materii prime critice nu va exista tranziție energetică, competitivitate sau autonomie strategică. Din păcate, suntem periculos de dependenți de un număr redus de țări din afara UE pentru aprovizionarea cu aceste materiale”, a declarat Pentus-Rosimannus.

Raportul apare într-un moment în care comisarul european pentru industrie, Stéephane Sejourne, a avertizat că Europa este „condamnată să fie doar un teren de joacă pentru competitorii săi” dacă nu adoptă „o politică industrială ambițioasă, eficientă și pragmatică”.

Curtea Europeană de Conturi concluzionează că „eforturile de diversificare a importurilor nu au produs încă rezultate concrete”. Parteneriatele cu șapte țări cu guvernanță slabă au dus, între 2020 și 2024, la scăderea aprovizionării, nu la creșterea acesteia.

Din cele 26 de minerale critice analizate, 10 sunt importate integral, iar niciunul dintre cele 17 metale din categoria pământurilor rare nu este extras pe teritoriul Uniunii. Reciclarea rămâne limitată: doar 16 materii prime critice sunt reciclate în blocul comunitar.