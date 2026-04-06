Un parlamentar rus cere atacarea porturilor din România şi Bulgaria: "Bombardați infrastructura portuară. Să întrerupem logistica"

Vicepreşedintele Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, Aleksei Juravliov, a declarat că Rusia trebuie să bombardeze porturile din România şi Bulgaria. Mai mult, oficialul rus a îndemnat să fie atacată şi Polonia. "Bombardați infrastructura portuară, distrugeți calea ferată din Rzeszów, și nu vor mai exista drone pseudo-ucrainene", a spus Aleksei Juravliov pentru publicaţia Lenta.ru.

Parlamentarul Aleksei Juravliov a cerut lovirea porturilor din România și Bulgaria, precum și a unei rute rutiere din Polonia, pentru a bloca livrările către Ucraina de componente necesare fabricării dronelor care au afectat semnificativ producția de petrol a Rusiei.

"Trebuie să împiedicăm furnizarea de componente, ceea ce înseamnă că trebuie să întrerupem logistica. Există două rute de aprovizionare: maritimă – din România și Bulgaria prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și terestră – prin Polonia. Bombardați infrastructura portuară, distrugeți calea ferată din Rzeszów, și nu vor mai exista drone pseudo-ucrainene, veți vedea", a declarat Aleksei Juravliov, vicepreşedinte al Comitetului pentru Apărare al Dumei de Stat, pentru publicația Lenta.ru, citată de Rador.

Trebuie amintit că oficialii de la Moscova recurg frecvent la astfel de amenințări la adresa statelor care sprijină Ucraina, strategie menită să inducă teamă în rândul populației și să descurajeze deciziile politice de susținere a Kievului.

Parlamentarul rus a afirmat că Ucraina nu dispune de tehnologii proprii și că toate armele folosite de Forțele Armate ucrainene provin din exterior. În opinia sa, nu ar fi necesară identificarea și distrugerea capacităților de producție, demers pe care l-a descris drept extrem de dificil. Declarațiile au venit după atacurile reușite cu drone asupra celor două porturi rusești din Golful Finlandei: Ust-Luga și Primorsk.

În urma acestor lovituri, exporturile au fost suspendate, pe fondul atacurilor cu drone asupra regiunii Leningrad.

Potrivit estimărilor analiștilor, Armata Ucrainei a afectat aproximativ 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei de la începutul anului.