Formula 1: McLaren vinde cinci monoposturi complet funcționale, pilotate de Ayrton Senna, Lewis Hamilton şi Brad Pitt

Două maşini pilotate exclusiv de campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris, în 2021 şi 2023, vor fi și ele vândute. Imagine cu monopostul din 2023. Foto: Getty Images

McLaren a decis să vândă cinci monoposturi de Formula 1, complet funcţionale, pilotate de campioni precum brazilianul Ayrton Senna şi britanicul Lewis Hamilton, unul dintre ele fiind testat de cunoscutul actor american Brad Pitt, informează Reuters, potrivit Agerpres.

Monoposturile, care vor fi vândute prin intermediul dealerului de lux Tom Hartley Jr şi care se aşteaptă să strângă zeci de milioane de dolari, vor fi pregătite de campionii en titre ai constructorilor din Formula 1 pentru următorii lor proprietari.

Hartley Jr a vândut, de asemenea, colecţia fostului șef al Formulei 1, Bernie Ecclestone, precum şi 20 de maşini de stradă ale fostului coproprietar McLaren, Mansour Ojjeh.

„Am decis să ne despărţim de aceste maşini emblematice de Formula 1 ale McLaren deoarece considerăm că a le lăsa pur şi simplu depozitate este un deserviciu faţă de ceea ce reprezintă", a spus duminică, CEO-ul McLaren Racing, Zak Brown, într-un comunicat de presă.

„Aceste maşini au fost construite pentru a fi pilotate şi a concura, iar noi vrem să le vedem folosite şi apreciate. Credem că aceasta este cea mai bună modalitate de a ne menţine istoria vie şi patrimonul nostru activ”, a adăugat el.

Cele cinci monoposturi se întind pe o perioadă de 32 de ani de istorie a echipei McLaren, începând cu două exemplare MP4/6A, cu motoare Honda V12, pilotate de austriacul Gerhard Berger şi testate de Senna în timpul campaniei sale victorioase din sezonul 1991.

Un McLaren MP4/27A din 2012, pilotat de campionul mondial din 2009, britanicul Jenson Button, şi testat de septuplul campion mondial Lewis Hamilton, este de asemenea pus în vânzare.

Două maşini pilotate exclusiv de campionul mondial en titre, britanicul Lando Norris, în 2021 şi 2023, completează grupul.

Monopostul McLaren din 2023 a fost condus de actorul Brad Pitt într-un test privat pe circuitul de la Austin, Texas, cu ocazia rolului său principal din „F1: The Movie” şi este cea mai modernă maşină de F1 oferită spre vânzare unui proprietar privat.

Brad Pitt a să reuşit să atingă o viteză de 317 km/h cu monopostul respectiv.