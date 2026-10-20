Cea mai bună perioadă pentru o vacanță în Bangkok – ghid pe sezoane

Descoperă lunile ideale pentru explorarea orașului Bangkok, festivalurile Songkran și Loy Krathong, avantajele sezonului ploios și sfaturi utile pentru organizarea vacanței. Sursa foto: shutterstock

Bangkok se poate vizita în orice lună a anului, însă vremea, ploile și aglomerația schimbă destul de mult felul în care arată o zi în oraș. Iarna este perioada preferată pentru plimbări și excursii, primăvara aduce cea mai mare căldură și festivalul Songkran, iar sezonul ploios vine cu tarife mai prietenoase, dacă îți păstrezi programul flexibil.

În cele ce urmează, îți prezentăm:

care sunt lunile cu vremea cea mai blândă;

când găsești tarife mai bune și mai puțină aglomerație;

ce festivaluri merită luate în calcul;

cum îți organizezi zilele în sezonul cald sau ploios;

ce să pui în bagaj pentru Bangkok.

Când este cel mai bine să mergi în Bangkok?

Pentru prima vizită, cele mai bune luni sunt noiembrie, ianuarie și februarie. Temperaturile rămân ridicate, de regulă între 28 și 32°C ziua, dar umiditatea este mai ușor de suportat, iar ploile sunt rare. Poți vizita templele, piețele și cartierele orașului fără să îți schimbi mereu planurile. Dacă vrei să vezi ce variante de cazare și zbor ai pentru perioada aleasă, poți compara ofertele pentru o vacanță în Bangkok.

Pentru un buget mai atent calculat, merită urmărite lunile mai, iunie, septembrie și octombrie. Hotelurile au adesea tarife mai mici în aceste perioade, iar la obiectivele populare găsești mai puțini turiști. În schimb, trebuie să te aștepți la averse după-amiaza și la un trafic mai lent.

Calendarul local poate fi și el un motiv de plecare:

ianuarie sau februarie, pentru Anul Nou Chinezesc, sărbătorit spectaculos în Chinatown;

aprilie, pentru Songkran, Anul Nou thailandez;

noiembrie, pentru Loy Krathong, festivalul luminilor pe apă.

Cum este clima din Bangkok pe parcursul anului?

Bangkok are o climă tropicală, cu temperaturi care trec frecvent de 30°C în toate lunile. Orașul nu are patru anotimpuri, ci trei perioade ușor de recunoscut:

noiembrie–februarie, sezonul mai răcoros și mai uscat;

martie–mai, sezonul foarte cald;

mai–octombrie, sezonul ploios.

Contează și umiditatea: o zi cu 32°C și aer încărcat poate fi mai obositoare decât arată aplicația meteo, așa că bea apă constant și include pauze în program.

Cum este Bangkok între noiembrie și februarie?

Este perioada ideală pentru explorarea orașului. Marele Palat, Wat Pho și Wat Arun sunt mai ușor de vizitat fără căldura apăsătoare din aprilie, iar o croazieră de seară pe râul Chao Phraya devine cu adevărat plăcută. Chinatown, piețele de noapte și barurile de pe acoperiș rămân animate până târziu.

Vremea bună favorizează și excursiile de o zi. Ayutthaya, fosta capitală a regatului, se află la aproximativ 80 km de Bangkok, iar o plecare dimineața îți permite să vezi templele înainte de orele cele mai calde.

Noiembrie oferă, de obicei, cel mai bun echilibru între vreme și aglomerație. Decembrie și prima parte a lui ianuarie sunt foarte căutate, mai ales în jurul Crăciunului și Revelionului, iar spre finalul lui februarie căldura începe să crească.

Cât de cald este în Bangkok între martie și mai?

Martie rămâne o alegere bună pentru cei care suportă bine căldura. Vremea este în general uscată, însă după ora 11:00 plimbările lungi pot deveni obositoare.

Aprilie este, de regulă, cea mai caldă lună a anului. Între 13 și 15 aprilie are loc Songkran: dimineața poți vedea ritualuri tradiționale la temple, iar după-amiaza multe străzi se transformă în locuri de joacă cu apă. Ține telefonul, actele și banii într-o husă impermeabilă.

În această perioadă, zilele se organizează cel mai ușor astfel:

vizitele la obiectivele în aer liber între 08:00 și 11:00;

o pauză la hotel sau la piscină între 12:00 și 15:00;

muzeele, mall-urile și spațiile climatizate după-amiaza;

cina și piețele de noapte după apusul soarelui.

Merită să vizitezi Bangkok în sezonul ploios?

Da, dacă accepți schimbări de program. Musonul nu înseamnă ploaie de dimineața până seara: de cele mai multe ori plouă intens 30–90 de minute, spre după-amiază, apoi cerul se limpezește. Pentru orele ploioase, orașul are destule alternative, de la mall-urile ICONSIAM, Siam Paragon sau Terminal 21 la muzee, cursuri de gătit thailandez și restaurante cu vedere spre râu.

Iunie și iulie aduc de obicei ploi scurte, august ceva mai dese, iar septembrie este, în majoritatea anilor, luna cea mai ploioasă. Spre finalul lui octombrie, vremea devine tot mai stabilă și anunță sezonul uscat.

Ce perioadă să alegi pentru tipul tău de vacanță?

Alege luna în funcție de ritmul pe care îl preferi:

noiembrie–februarie, pentru un prim city-break cu temple, plimbări și excursii;

decembrie–februarie, pentru o vacanță cu copii, cu activități dimineața și pauze la hotel;

ianuarie–februarie, pentru cuplurile care vor să combine câteva zile în oraș cu plaja din Pattaya sau Jomtien;

aprilie sau noiembrie, pentru Songkran ori Loy Krathong;

mai, iunie, septembrie sau octombrie, pentru un buget redus și un program flexibil.

Pentru sărbătorile de iarnă și pentru Songkran, rezervă cu 4-6 luni înainte. În restul anului, 2-3 luni sunt, de obicei, suficiente pentru o selecție bună de zboruri și hoteluri.

Ce să pui în bagaj pentru Bangkok?

În sezonul uscat, ia haine lejere din bumbac sau in, încălțăminte comodă, protecție solară, o pălărie și un șal subțire pentru spațiile puternic climatizate. La temple ai nevoie de ținute care acoperă umerii și genunchii. În sezonul ploios, adaugă o pelerină compactă, o umbrelă mică și încălțăminte care se usucă repede.

Alege perioada în funcție de vremea preferată, evenimentele pe care vrei să le prinzi și bugetul tău, apoi verifică din timp datele de plecare.