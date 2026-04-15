Chevrolet Corvette Z06 în colecția SuperMașini Sport! Revista și macheta metalică, de joi la chioșcuri

I.D.
1 minut de citit Publicat la 18:11 15 Apr 2026 Modificat la 18:11 15 Apr 2026
Chevrolet Corvette Z06 este o demonstrație de forță brută și design aerodinamic

Colecția „SuperMașini Sport” continuă să accelereze! După eleganța germană a Mercedesului, este timpul să facem loc unei legende americane care sfidează legile fizicii. De joi, descoperă noul număr dedicat modelului Chevrolet Corvette Z06.

Pregătește-te pentru o mașină care întoarce priviri și domină șoseaua prin agresivitate și performanțe de supercar.

Chevrolet Corvette Z06, o prezență impunătoare

Chevrolet Corvette Z06 este o demonstrație de forță brută și design aerodinamic. Cu linii sculptate pentru viteză și detalii care îi trădează natura sportivă, acest model a devenit un etalon al performanței pe pistă și pe șosea.

Macheta este realizată din metal cu elemente de plastic, oferind forță și un nivel de detaliu impresionant la scara 1:34 – 1:39.

Ce vei găsi în numărul 3?

Fiecare număr este conceput pentru a oferi o experiență completă pasionaților auto:

· Macheta metalică Chevrolet Corvette Z06 - o replică oficială care evidențiază caroseria lată și prizele de aer optimizate pentru răcire.

· Revista dedicată - află totul despre motorul V8 de 5,5 litri care dezvoltă 670 CP.

· Performanțe uluitoare - descoperă cum acest model reușește să atingă 100 km/h în mai puțin de 3 secunde.

· Tehnologie de ultimă oră - detalii despre transmisia cu dublu ambreiaj în 8 trepte și sistemul de frânare de înaltă performanță.

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce o nouă legendă la fiecare două săptămâni:

· Numărul 4 – 30 aprilie 2026: BMW M1 – un simbol al designului de la finalul anilor '70.

· Numărul 5 – 14 mai 2026: McLaren 675LT – o operă de artă pe roți, produsă în ediție limitată.

· Numărul 6 – 28 mai 2026: Maserati GranTurismo - eleganță și rafinament italian.

· Găsești numărul 3 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 16 aprilie, la prețul de 59,99 lei.

Chevrolet Corvette Z06 te așteaptă la chioșcuri. Grăbește-te, stocul se epuizează rapid! Colecționează performanța!

