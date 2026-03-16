Descoperă Mexicul în colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, monede, fișă numismatică. De luni la chioșcuri

2 minute de citit Publicat la 12:12 16 Mar 2026 Modificat la 12:24 16 Mar 2026

Mexicul, una dintre cele mai fascinante țări ale Americii, ajunge în colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea” în numărul 13. Acest număr prezintă o incursiune în istoria și cultura unei civilizații spectaculoase și include piese monetare autentice pentru colecționare.

Numărul 13 oferă un pachet complet pentru pasionații de numismatică și pentru toți cei interesați de istoria lumii: revista educativă dedicată Mexicului, fișa numismatică și două monede autentice – 1 centavo și 50 centavos mexicani.

De la monedele elenistice la sistemele monetare moderne

Prima parte a revistei este dedicată evoluției monedelor în perioada elenistică, un moment important în istoria monetară a lumii. Descoperim cum, după cuceririle lui Alexandru cel Mare, sistemele monetare au început să se unifice în diferite teritorii, iar monedele au devenit instrumente economice și politice esențiale.

Sunt prezentate caracteristicile monedelor elenistice, rolul atelierelor monetare și modul în care imaginea conducătorului a început să apară pe monede, transformându-le într-un simbol al autorității și al puterii politice.

Mexic – civilizații vechi și identitate modernă

Partea dedicată Mexicului prezintă istoria și evoluția acestei țări de la civilizațiile precolumbiene până în epoca modernă. Revista explorează originile culturale ale regiunii, de la civilizația olmecă – considerată „civilizația mamă” a Mesoamericii – până la culturile mayașă și aztecă, care au lăsat o moștenire culturală impresionantă.

Sunt prezentate momente importante ale istoriei Mexicului: perioada colonizării spaniole, lupta pentru independență din secolul al XIX-lea și transformările politice și sociale care au marcat dezvoltarea statului modern. Cititorii descoperă, de asemenea, tradițiile, cultura și diversitatea unei țări care îmbină influențe indigene și europene.

Peso mexican – moneda unei națiuni

Piesa centrală a acestui număr este dedicată monedei naționale a Mexicului: peso-ul mexican, una dintre cele mai cunoscute monede din America Latină.

Numărul 13 include două monede autentice: 1 centavo și 50 centavos, exemple reprezentative ale sistemului monetar mexican. Revista explică elementele grafice ale acestor monede, simbolurile naționale reprezentate și semnificația lor istorică.

Pe aversul monedelor apare stema Mexicului – celebrul vultur care ține un șarpe în cioc, simbol inspirat din mitologia aztecă și devenit emblema națională a țării. Fișa numismatică oferă detalii tehnice despre monede, facilitând identificarea și păstrarea lor în colecție.

Fiecare număr al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea” este dedicat unei țări și include conținut educativ, piese monetare autentice și fișă numismatică pentru colecționare.

Numărul 13 aduce în colecție Mexicul, o țară cu o istorie bogată și o cultură vibrantă, și două monede autentice care completează această călătorie numismatică prin lume.

Numărul 13 este disponibil la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei din toată țara, începând de luni, 16 martie. Preț: 39,99 lei.

Numerele anterioare ale colecției sunt încă disponibile la chioșcuri, astfel încât poți recupera oricând piesele lipsă și îți poți completa colecția.

Următorul număr apare luni, 30 martie. Colecționează-le pe toate!