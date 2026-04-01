Mercedes AMG GT R în colecția SuperMașini Sport! Revistă și machetă metalică, de joi la chioșcuri

1 minut de citit Publicat la 14:46 01 Apr 2026 Modificat la 13:25 07 Apr 2026

Vârful gamei AMG GT de la Mercedes-Benz este un simbol al luxului

După debutul fulminant cu Lamborghini Huracán, colecția „SuperMașini Sport” continuă în forță. De joi, descoperă puterea brută și eleganța germană cu noul număr dedicat unei legende moderne: Mercedes AMG GT R.

Pasiunea pentru viteză nu se oprește. Dacă primul număr ne-a purtat pe drumurile însorite ale Italiei, cel de-al doilea poposește direct pe celebrul circuit Nürburgring. Din 2 aprilie, a doua replică oficială din această colecție exclusivistă este gata să ocupe locul de onoare în vitrina ta.

Mercedes AMG GT R: Performanță sculptată în fibră de carbon

Vârful gamei AMG GT de la Mercedes-Benz este un simbol al luxului și al puterii extreme. Acest model a fost conceput pentru a domina circuitele, oferind în același timp o estetică agresivă care captivează orice privire.

Macheta acestui număr redă cu fidelitate detaliile care fac acest automobil unic: grila frontală panamericană distinctivă, pragurile laterale proeminente și spoilerul spate activ. Este o piesă robustă, realizată din metal cu elemente de plastic, la scara generoasă a colecției 1:34 – 1:39, special creată pentru iubitori și colecționari.

Ce vei găsi în numărul 2?

· Macheta metalică Mercedes-AMG GT R: O replică detaliată a mașinii echipate cu motorul V8 biturbo de 4,0 litri, capabil de 585 CP în realitate.

· Revista dedicată: Descoperă secretele ingineriei germane, de la transmisia AMG Speedshift cu 7 trepte până la tehnologia punții spate direcționale care îi oferă o agilitate incredibilă.

· Detalii tehnice de top: Află cum reușește acest monstru să accelereze de la 0 la 100 km/h în doar 3,6 secunde și să atingă o viteză maximă de 318 km/h.

Calendarul viitoarelor numere

Nu rata niciun model! Colecția apare o dată la două săptămâni, iar următoarele destinații sunt deja stabilite:

Numărul 3 – 16 aprilie 2026: Chevrolet Corvette Z06 – Mașina care atinge 100 km/h în mai puțin de 3 secunde.

Numărul 4 – 30 aprilie 2026: BMW M1 – Simbolul ingineriei anilor '70.

Numărul 5 – 14 mai 2026: McLaren 675LT – O ediție limitată de doar 500 de unități, acum sub formă de machetă.

Găsiți numărul 2 al colecției „SuperMașini Sport” la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 2 aprilie, la prețul de 59,99 lei. Colecționează performanța!