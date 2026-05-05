Povestea câștigării Cupei Campionilor Europeni

Publicat la 08:57 05 Mai 2026 Modificat la 08:57 05 Mai 2026

“Apărăăăă Duckadaaaam! Suntem finaliști....Am câștigat Cupa, Cupa Campionilor Europeni!”. Vocea gâtuită de emoție a comentatorului Teoharie Coca Cozma a rămas pentru totdeauna imprimată în memoria fanilor steliști. Chiar dacă au trecut 40 de ani de la finala de la Sevilla, câștigată de Steaua în fața Barcelonei, cu 2-0, la penaltyuri, după ce Duckadam a apărat patru lovituri de departajare, ecoul acelei victorii istorice nu dă vreun semn că s-ar putea stinge.

Povestea completă a miracolului din 7 mai 1986 este spusă cu mult talent de Andrei Vochin în paginile cărții SUPERSTEAUA, un volum de referință al literaturii sportive din România.

La aniversarea a 40 de ani de la triumful roș-albaștrilor în cea mai impotantă competiție europeană a cluburilor, Editura Cuantic a reeditat și aduce la chioșcuri o ediție nouă și revizuită a volumului SUPERSTEAUA.

Noutatea ediției aniversare este interactivitatea. Cititorii vor descoperi în interior câteva coduri QR care, accesate cu ajutorul telefonului mobil, trimit spre fragmente de jocuri și spre momente inedite din viața Stelei din anii ‘80, ajutând fanii mai tineri să descopere trecutul echipei favorite, în timp ce cei care au cunoscut Steaua acelor ani pot retrăi vremurile care le-au adus atâta bucurie. Volumul conține și 16 pagini cu fotografii de arhivă.

Andrei Vochin nu a scris o doar o carte despre fotbal. "Este o incursiune captivantă în culisele unei performanțe aparent imposibile, o poveste despre curaj, disciplină și destin, în care fiecare pagină te apropie de emoția acelei seri de la Sevilla. Vei

descoperi detalii neștiute, momente tensionate și portrete vii ale eroilor care au scris istorie", afirmă editorul.

SUPERSTEAUA este experiența completă a unei nopți care a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc. Citind-o trăiești fiecare moment: tensiunea din vestiar, presiunea uriașă, deciziile care au făcut diferența… și acele penalty-uri care au intrat în istorie.

Disponibilă la chioșcurile de ziare din țară din 7 mai. Preț: 79,90 lei.