Rinocerul, gigantul savanei, te așteaptă într-o nouă aventură! Numărul 14 din „Animale din sălbăticie”, la chioșcuri din 14 aprilie

<1 minut de citit Publicat la 19:04 14 Apr 2026 Modificat la 19:04 14 Apr 2026

Colecția „Animale din sălbăticie” continuă cu o nouă apariție spectaculoasă: numărul 14 – Rinocerul, un animal impresionant, simbol al forței și al adaptării în mediul natural.

Cu un corp masiv, piele groasă și coarne puternice, rinocerul este unul dintre cele mai fascinante animale ale savanei africane. În paginile revistei, cei mici vor descoperi cum trăiește, ce mănâncă și cum se protejează în natură, dar și detalii surprinzătoare despre modul său de viață. De exemplu, rinocerul adoră băile de noroi, care îi protejează pielea și îl ajută să se apere de paraziți.

Revista este bogat ilustrată și explicată pe înțelesul copiilor, transformând fiecare pagină într-o experiență educativă captivantă. În plus, include și o poveste simpatică despre un pui de suricată, care învață o lecție importantă despre curaj și spirit de echipă.

Surprizele acestui număr completează perfect aventura: copiii primesc două figurine adorabile – mama bivol și mama suricată, ideale pentru joacă, colecționare și recrearea propriilor povești din sălbăticie.

Colecția „Animale din sălbăticie” este o călătorie educativă care îi ajută pe cei mici să înțeleagă natura, animalele și echilibrul lumii înconjurătoare.

Caută numărul 14 – Rinocerul la chioșcuri, începând de marți, 14 aprilie, și continuă aventura în lumea fascinantă a animalelor! Preț: 29,99 lei.