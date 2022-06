Ca la Azovstal: sute de ucraineni s-au adăpostit în subsolurile unui combinat chimic din Severodonețk | Fabrica a fost bombardată de ruși și s-a format un nor toxic

Informația provine de la Serghei Gaidai, guvernatorul militar ucrainean al regiunii Lugansk

"Sunt localnici cărora li s-a cerut să plece din oraș, dar care au refuzat. Sunt și copii, dar nu mulți", a spus Gaidai într-o declarație pentru CNN.

Adăposturile în care s-au refugiat localnicii datează din perioada sovietică.

Într-o actualizare separată a evenimentelor, oficiali ucraineni din regiune au arătat că rușii au bombardat din nou fabrica și au lovit o clădire administrativă și un depozit de metanol.

Anterior, o lovitură efectuată din aer de armata rusă a lovit un rezervor de acid azotic, joi.

Imagini filmate în zonă au arătat cum în urma tirului s-a format un nor gros de fum de culoare portocalie.

"Slavă Domnului că nu i-a pus în pericol pe oameni. Pe măsură ce s-a ridicat și s-a deplasat, norul nu a mai constituit o amenințare mortală", a arătat Serghei Gaidai.

Potrivit acestuia, "Azot" este o fabrică privată iar proprietarii spun că acolo se mai află doar cantități mici de substanțe chimice.

Guvernatorul militar ucrainean a menționat spus că "Azot" nu este un obiectiv "semnificativ din punct de vedere militar" și că, din acest punct ce vedere, "Azot nu este Azovstal", cu referire la oțelăria din Mariupol unde mii de soldați și civili au rezistat luni de zile asaltului trupelor ruse.

Oficialii Kievului susțin că forțele ucrainene de apărare încă dețin controlul în zona industrială din Severodobețk, în condițiile în care Serghei Gaidai a estimat că aproximativ 80% din oraș este în mâinile trupelor Moscovei.

Gaidai a precizat că rușii nu au făcut niciun progres, miercuri noaptea, în ciuda anunțurilor acestora că ar fi preluat complet orașul.

#Severodonetsk - Video posted today shows the aftermath of an explosion at the Azot fertilizer factory after #Russian shelling hit a Nitric Acid storage container. #Ukrainian troops have been building defensive lines in the adjacent neighborhoods to defend against #RuAF advances. pic.twitter.com/Bt890kT6Sh