Monumentul prieteniei dintre Rusia și Ucraina de la Kiev, dărâmat de autorități

Timp de 40 de ani, două figuri au stat pe un deal cu vedere la Kiev. Înalte de opt metri și turnate în bronz, ele înfățișează doi muncitori sovietici - unul cu pieptul gol, ambii cu trăsături imposibil de cizelat, ținând în sus un simbol URSS.

Ele au fost ridicate sub un ”Arcul prieteniei”, de titan, pentru a simboliza cooperarea și fraternitatea dintre poporul Rusiei și Ucrainei.

Ei bine, după două luni de război total, acea relație nu mai există. În consecință, autoritățile orașului au decis că statuile trebuie să dispară.

Primarul Kievului, fostul campion mondial la categoria grea, boxerul Vitali Klitschko, a spus că acțiunile Rusiei au distrus prietenia și că acest monument din epoca sovietică nu mai trebuie să existe în localitatea pe care o conduce.

In #Kyiv, the dismantling of the monument under the arch of "Friendship of Nations" began. pic.twitter.com/3OXk4PWucG