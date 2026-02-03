Pentru că nu și-a găsit niciun job după facultate, o tânără s-a făcut bonă și câștigă 30 $ pe oră: „Nu vreau să mă întorc la altceva”

Nadya Grisczenkow este acum bonă full-time și câștigă 30 de dolari pe oră FOTO: Instagram/ Nadya Grisczenkow

După luni de zile în care nu și-a găsit niciun job, o tânără absolventă de facultate a ales un drum profesional neașteptat și a devenit bonă. Acum spune că meseria îi aduce stabilitate financiară și împlinire personală.

Pentru mulți tineri, traseul pare clar: facultate, muncă intensă și, la final, un job bun. Pentru Nadya Grisczenkow, în vârstă de 25 de ani, din Boston, SUA, realitatea de după absolvire a fost însă mult diferită. În ciuda diplomelor și a eforturilor constante, un loc de muncă „tradițional” întârzia să apară.

În ultimul an de studii la Universitatea Monclair State, în primăvara lui 2024, Nadya a început să aplice la numeroase poziții în social media și domenii creative. Pe măsură ce absolvirea se apropia, lipsa ofertelor devenea tot mai apăsătoare. „Simțeam că fac toate lucrurile corect, dar nimic nu funcționa”, a spus ea pentru Business Insider.

O vară care i-a schimbat viața

Inspirată de un citat care i-a ghidat deciziile - „ceea ce nu schimbi, alegi” - Nadya a decis să ia o pauză de la căutările clasice. S-a mutat înapoi cu părinții și frații ei și s-a înscris pe o platformă dedicată îngrijirii copiilor, cu gândul de a găsi un job part-time de bonă pe timpul verii. Planul era clar: un job full-time, de la 9 la 5, până în toamnă.

Însă vara respectivă avea să-i schimbe complet direcția profesională. Prima familie care a angajat-o i-a oferit un venit de până la 1.600 de dolari pe săptămână, iar experiența a fost mult peste așteptări. „A fost momentul în care am realizat că nu mai vreau să mă întorc la altceva”, spune ea.

Presiunea unui „job adevărat”

Inițial, Nadya a privit rolul de bonă ca pe o soluție temporară. Ca proaspătă absolventă, simțea o presiune constantă de a-și folosi diploma și de a intra într-un mediu corporate. Respingerile repetate din procesul de recrutare și comentariile celor din jur, inclusiv ale familiei, au amplificat sentimentul de nesiguranță.

„Mulți spuneau: «Nu poți să fii doar bonă». Mă simțeam invalidată”, povestește ea. Fiind cea mai mare dintre cinci frați, simțea și responsabilitatea de a fi un exemplu.

Alegerea care a schimbat totul

Câteva luni mai târziu, familia pentru care lucra i-a propus un post full-time, bine plătit, pentru îngrijirea celui de-al doilea copil. Deși oferta era avantajoasă, decizia nu a fost una ușoară. Nadya se temea că va rămâne „blocată” într-o profesie pe care mulți nu o consideră legitimă.

În cele din urmă, a ales să-și asculte instinctul. „Mi-am dat seama că aceasta este viața mea și că îmi place ceea ce fac”, spune ea.

Temerile au dispărut rapid odată cu primul salariu consistent - 30 de dolari pe oră - și cu relația apropiată pe care a dezvoltat-o cu familia. Mama copiilor a devenit, în timp, una dintre cele mai bune prietene ale ei.

O carieră care aduce împlinire

Astăzi, Nadya locuiește în Boston, lucrează pentru o familie cu trei copii și face, ocazional, travel-nannying. Deși recunoaște că munca este solicitantă și epuizantă, spune că satisfacția este incomparabilă.

„Ca bonă, mă simt utilă, văzută și apreciată. În internshipul meu de PR, stăteam la birou și nu simțeam că îmi folosesc cu adevărat abilitățile”, explică ea.

Pentru Nadya, succesul nu mai înseamnă un birou corporate sau un program fix, ci și echilibru, independență financiară, sprijinirea unei familii și, mai ales, sentimentul de împlinire. „Nu toată lumea va înțelege această alegere, dar este prima dată când simt că folosesc ceea ce știu să fac în cel mai bun mod posibil”, spune ea.