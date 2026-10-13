Pământul se rotește tot mai imprevizibil, iar specialiștii votează joi dacă schimbă timpul oficial și elimină „secunda intercalată”

Secunda bisectă ar putea să dispară definitiv. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Când Soarele ajunge în punctul cel mai înalt pe cer deasupra meridianului care traversează de la nord la sud Observatorul Regal Greenwich din Londra, vechi de 351 de ani, este ora 12:00 GMT (n.r. Greenwich Mean Time). Acest reper fizic și concret a contribuit la stabilirea sistemului mondial de fusuri orare.

De-a lungul istoriei, măsurarea timpului s-a bazat pe rotația Pământului și pe poziția Soarelui sau a Lunii pe cer. Înainte de apariția unor observatoare precum cel de la Greenwich, oamenii foloseau cadrane solare, practic un băț înfipt în pământ, a cărui umbră se deplasa odată cu mișcarea Soarelui pe cer. Însă această legătură străveche dintre planeta noastră și ceasurile moderne ar putea fi ruptă.

Specialiștii internaționali în măsurarea timpului urmează să voteze joi o propunere de eliminare a așa-numitei „secunde intercalate”, numită uneori și „secundă bisectă” (n.r. leap second), o ajustare minusculă, dar considerată importantă de mulți, care menține legătura dintre rotația Pământului și standardul de timp utilizat la nivel mondial, potrivit CNN. Acesta este esențial pentru infrastructuri critice precum rețelele de telecomunicații, sistemele energetice și calculatoarele.

Secunda intercalată a fost folosită de 27 de ori până acum

Introdusă în ceasurile oficiale de 27 de ori din 1972 până în prezent, secunda intercalată permite sincronizarea a două sisteme de măsurare a timpului: timpul astronomic, legat de multă vreme de rotația Pământului și măsurat cu ajutorul observatoarelor, și Timpul Universal Coordonat (UTC), standardul internațional stabilit cu ajutorul ceasurilor atomice extrem de precise, dezvoltate pentru prima dată în anii 1950.

Aceste dispozitive de laborator măsoară timpul urmărind vibrațiile naturale ale atomilor, care funcționează asemenea unor tic-tacuri extrem de regulate.

Cele două metode de măsurare a timpului nu coincid perfect deoarece Pământul nu se rotește cu o viteză constantă, ci prezintă variații și oscilații care îl transformă într-un ceas „jalnic”, după cum a explicat Jeff Sherman, șeful unui grup din cadrul Diviziei de Timp și Frecvență a Institutului Național de Standarde și Tehnologie din Statele Unite, cu sediul în Boulder, Colorado.

Aceste variații au mai multe cauze, printre care atracția gravitațională a Lunii, schimbările produse în profunzimea nucleului planetei și deplasarea apei și a gheții de la suprafața Pământului. Fenomenul este amplificat de topirea calotelor glaciare polare, pe fondul crizei climatice.

„Trebuie să facem o alegere: dacă cel mai important lucru este să păstrăm un reper al timpului dat de obiectele de pe cer aflate direct deasupra noastră, să spunem deasupra longitudinii Greenwich”, a declarat Sherman, referindu-se la meridianul Greenwich, care marchează longitudinea de 0 grade. „Sau decidem să urmăm ceea ce considerăm a fi ceasuri mai stabile, de laborator, create de oameni”, a adăugat el.

Cum se introduceau secundele intercalate până acum

Secundele intercalate au reprezentat un compromis între cele două sisteme de măsurare a timpului.

Cei mai mulți oameni nici măcar nu le observă, spre deosebire de anii bisecți, în care luna februarie primește o zi suplimentară o dată la patru ani. Această ajustare ține cont de diferența dintre calendarul gregorian, folosit în cea mai mare parte a lumii, și timpul necesar Pământului pentru a efectua o rotație completă în jurul Soarelui.

Totuși, secundele intercalate sunt introduse la intervale neregulate, iar anunțarea lor se face cu numai șase luni înainte.

Acest lucru creează dificultăți pentru operatorii de servere de date, sistemele de tranzacționare financiară de mare frecvență și alte infrastructuri care depind de o măsurare extrem de precisă a timpului.

Probleme cu mai multe platforme online, ultima dată când s-a introdus secunda intercalată

În 2012, introducerea unei secunde intercalate a provocat căderi ale platformelor Reddit și LinkedIn și a scos temporar din funcțiune sistemul de rezervări al companiei aeriene Qantas.

La sfârșitul anului 2016, când a fost adăugată cea mai recentă secundă intercalată, unii clienți ai furnizorului de servicii de cloud computing Cloudflare au întâmpinat întreruperi sau întârzieri de scurtă durată, după ce serverele companiei nu au reușit să gestioneze corect această ajustare.

Giganți din industria tehnologiei, precum Meta, au cerut eliminarea secundei intercalate, pe care au descris-o drept „o sursă majoră de probleme”.

De ce ar trebui eliminată secunda intercalată?

Cele 69 de state membre ale Biroului Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM), organizație interguvernamentală care stabilește standardele de măsurare, se vor reuni în această săptămână la Versailles, în apropiere de Paris. Membrii vor vota o rezoluție privind eliminarea secundei intercalate, măsură care ar urma să intre în vigoare în mai 2027.

Pentru adoptarea propunerii este necesar votul favorabil al majorității, a explicat Patrizia Tavella, directoarea departamentului de timp al BIPM.

Când a fost introdus timpul atomic, era important ca acesta să rămână conectat la timpul astronomic, deoarece instrumentele de navigație se bazau încă pe metodele tradiționale, care utilizau poziția corpurilor cerești și măsurarea timpului, a explicat Tavella.

Odată cu apariția sistemului GPS, însă, această dependență a dispărut.

„Această corecție a timpului a devenit o problemă serioasă pentru aplicațiile moderne”, a adăugat ea.

Potrivit Patriciei Tavella, statele membre ale BIPM discută de peste 20 de ani despre trecerea la ceea ce ea a numit „Timpul Universal Coordonat Continuu”, un sistem în care măsurarea oficială a timpului nu ar mai necesita introducerea periodică a secundelor intercalate.

La ultima reuniune, desfășurată în 2022, țările membre au votat în favoarea unei rezoluții care prevedea elaborarea unui plan pentru eliminarea treptată a secundei intercalate până în 2035 sau înainte de acest termen.

În trecut, unele țări, precum Rusia și Regatul Unit, s-au opus renunțării la această ajustare, a precizat Tavella.

Opoziția Rusiei, exprimată în 2022, a fost legată de faptul că sistemul său global de navigație prin satelit, GLONASS, folosește secundele intercalate. În schimb, alte sisteme de navigație prin satelit, precum GPS-ul american și Galileo al Uniunii Europene, nu le utilizează în același mod.

Regatul Unit s-a opus la un moment dat eliminării secundei intercalate din motive legate de atașamentul cultural față de rolul fundamental pe care Observatorul Regal Greenwich l-a avut în istoria măsurării timpului. Între timp, poziția britanicilor s-a schimbat, a adăugat Tavella.

Dezbaterea privind măsurarea timpului devine urgentă

De la ultima reuniune a specialiștilor internaționali, din 2022, dezbaterea privind eliminarea secundei intercalate a devenit mai urgentă. Motivul este posibilitatea apariției unei situații fără precedent: în loc să fie adăugată o secundă, ar putea fi necesară scăderea uneia. Fenomenul este cunoscut drept „secundă intercalată negativă”.

Pe termen lung, rotația Pământului încetinește. Pe termen scurt, însă, planeta pare să se rotească mai repede, ceea ce ar putea impune scăderea unei secunde din Timpul Universal Coordonat pentru a menține sincronizarea dintre timpul astronomic și cel atomic.

Un raport publicat în 2025 de Serviciul Internațional pentru Rotația Pământului și Sistemele de Referință, o organizație cu sediul la Frankfurt, în Germania, care monitorizează rotația planetei, a estimat că probabilitatea apariției unei secunde intercalate negative va crește semnificativ în următorii ani.

Potrivit BIPM, probabilitatea ar putea ajunge la 30% până în 2035.

Scăderea unei secunde nu a mai fost încercată niciodată și ar putea provoca perturbări importante într-o lume în care sistemele digitale înregistrează și sincronizează timpul cu o precizie extremă.

BIPM avertizează că operatorii infrastructurilor critice sunt „în mare parte nepregătiți” pentru o asemenea schimbare.

„Pregătirile ar impune industriilor care se bazează pe sincronizarea timpului investiții financiare al căror cost este estimat a fi similar celui al pregătirilor pentru problema informatică a anului 2000”, a transmis organizația.

Referirea vizează problema Y2K, o defecțiune informatică de care programatorii se temeau că ar putea provoca probleme sistemice grave după 31 decembrie 1999, atunci când sistemele informatice urmau să treacă în noul mileniu.

Nu toți sunt de acord că secunda intercalată trebuie eliminată

Cu toate acestea, nu toată lumea este de acord că secunda intercalată trebuie eliminată.

Marek Ziebart, profesor de geodezie spațială la University College London, consideră că dificultățile tehnice legate de introducerea secundelor intercalate în sistemele digitale, fie ele pozitive sau negative, au fost exagerate. El susține că există motive întemeiate pentru păstrarea legăturii dintre timpul oficial și rotația Pământului.

„Avem un sistem care folosește secunde intercalate. Funcționează. Menține scara de timp pe care o folosim cu toții în viața de zi cu zi”, a declarat Ziebart. „Dacă eliminați secunda intercalată, multe lucruri vor trebui să se schimbe. Oamenii vor trebui să-și verifice programele informatice, să le reproiecteze și să le repare.”

Profesorul a adăugat că păstrarea unei scări de timp legate de rotația Pământului este și „reconfortantă din punct de vedere intelectual”.

„Există o legătură intrinsecă între rotație și timp pentru ființele umane”, a spus el. „Are legătură cu noi, ca animale. Suntem influențați de aceste ritmuri periodice ale răsăritului și apusului Soarelui.”

Ce este „ora intercalară” și când ar putea apărea?

În loc să alterneze între adăugarea și scăderea secundelor intercalate, rezoluția BIPM propune, în esență, ca timpul atomic să se îndepărteze treptat de timpul astronomic.

Astfel, măsurarea oficială a timpului ar deveni independentă de rotația Pământului, iar secundele intercalate nu ar mai fi adăugate ceasurilor.

Propunerea prevede totuși o limită: diferența dintre timpul atomic și cel astronomic nu ar trebui să depășească 3.600 de secunde, adică o oră.

Potrivit Patriciei Tavella, de la BIPM, ar fi nevoie de peste 3.000 de ani pentru ca diferența dintre cele două sisteme să ajungă la o oră.

Practic, problema ar fi lăsată în seama generațiilor viitoare, care vor trebui să decidă dacă este necesară introducerea unei „ore intercalare”, a explicat Louise Devoy, curator principal la Observatorul Regal Greenwich.

Până atunci, modul în care oamenii vor măsura timpul s-ar putea schimba considerabil. Este posibil ca ceasurile atomice actuale, reglate pe baza vibrațiilor regulate ale atomilor de cesiu, să ajungă să pară la fel de demodate precum cadranele solare.

„Nu-mi pot imagina că am schimba sistemul atât de radical încât acest lucru să devină vizibil în viața noastră de zi cu zi. Avem în continuare rutine zilnice, ritmul nostru circadian natural și nevoia de a fi la lumina zilei”, a declarat Devoy.

Pentru majoritatea oamenilor, inclusiv pentru ea, eliminarea secundei intercalate ar fi o schimbare care s-ar produce în culise și care nu ar avea consecințe semnificative în viața de zi cu zi.

„Pur și simplu, așa s-au schimbat viețile noastre”, a spus ea. „Suntem atât de dependenți de tehnologie acum.”