AUR amenință Guvernul cu moțiunea de cenzură dacă își angajează răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială, așa cum cere PSD

2 minute de citit Publicat la 16:51 09 Noi 2026 Modificat la 16:51 09 Noi 2026

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Foto: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că formațiunea sa va încerca să depună o moțiune de cenzură dacă Guvernul își va angaja răspunderea pentru reforma administrativ-teritorială.

"AUR nu susține angajarea răspunderii Guvernului pe orice temă. Asta este o temă importantă, care trebuie să își urmeze parcursul legislativ normal în Parlament, pentru a asigura dezbaterea publică și politică suficientă. Dacă PSD sau Guvernul PSD își va angaja răspunderea pe acest subiect, vom încerca să depunem moțiune de cenzură. Nu este normal ca o astfel de temă să fie expediată prin angajarea răspunderii și nici nu este urgentă.

Dacă se va face această reformă administrativă, ea se va aplica, probabil, începând cu septembrie 2028, deci nu avem nevoie de o urgentare a acestei chestiuni acum", a spus Peiu, într-o conferință de presă.

Liderul senatorilor AUR susține că reorganizarea administrativ-teritorială trebuie să se realizeze la nivel național, inclusiv în Capitală.

"Dacă vorbim de reorganizare administrativă, vorbim despre o reorganizare la nivel național. Ceea ce propun dânșii înseamnă 400 și ceva de localități, în total vreo 700.000 de locuitori, cât două sectoare din București.

Adică în loc să ne uităm la București, unde avem șapte administrații și putem să facem una singură, noi ne uităm la 479 de localități. Cred că este nedrept și necinstit pentru acei oameni și favorizant pentru alții. Până la urmă, ar fi ca și cum am hotărât că se plătește impozit pe proprietate doar de către cei care au garsoniere și cei care au vile nu plătesc", a comentat Petrișor Peiu.

"Este un subiect la care un partid - și nu mai știu cât are PSD, 20 și ceva la sută - nu poate să decidă pentru întreaga națiune. Ăsta este un subiect care, în actuala fărâmițare politică, trebuie să aibă consens parlamentar", a insistat el.

Grindeanu îi propune premierului Niculescu să angajeze răspunderea guvernului pentru reforma administrativ-teritorială

Pe 26 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că îi va propune premierului Luca Niculescu să angajeze răspunderea Guvernului pentru reforma administrativ-teritorială și reorganizarea la nivel guvernamental.

Europarlamentarul Dragoș Benea, nominalizat de PSD pentru a coordona un grup de lucru privind reforma administrativ-teritorială, a anunțat luni că, în urma discuțiilor exploratorii, au fost identificate șase criterii pentru a fundamenta o "matrice a sustenabilității" administrative.

"Această matrice va presupune un algoritm de punctare (...), care va arăta ce UAT-uri (unități administrativ-teritoriale) sunt sustenabile administrativ și care trebuie să fie reorganizate și comasate", a declarat acesta.

Benea a precizat că modificările sunt importante în perspectiva cadrului financiar multianual 2028-2034 al UE, unde va exista o scădere a fondurilor de coeziune, comparativ cu anii anteriori.

Europarlamentarul a arătat că în România există peste 450 de unități administrativ-teritoriale cu mai puțin de 1.500 de locuitori și alte 1.100 de localități cu până la 3.000 de locuitori. Totodată, 55% dintre orașe nu mai îndeplinesc pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au o administrație locală "bugetofagă", de nivel "orășenesc", a argumentat el.