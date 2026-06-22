Ce decizii a luat Guvernul Bolojan înaintea votului pentru Cabinetul Veștea. Ședință extraordinară la Palatul Victoria

Ședință de Guvern la Palatul Victoria. Foto: gov.ro

Guvernul Bolojan a intrat luni seară, la ora 20:00, într-o ședință extraordinară, cu puțin timp înainte ca Parlamentul să înceapă votul pentru învestirea Cabinetului condus de Adrian Veștea, programat de la ora 21:30.

Pe masa Executivului s-au aflat mai multe proiecte de hotărâre și memorandumuri și o notă, cele mai importante vizând exproprieri pentru proiecte de infrastructură rutieră, actualizarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, bugetul Companiei Naționale de Investiții, bani din Fondul de rezervă pentru județul Prahova, dar și ajustarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Bolojan a anunţat după şedinţa de guvern adoptarea Memorandumului propus de Ministerul Proiectelor Europene, prin care practic se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR.

„Suntem în situaţia în care echipele tehnice ale ministerilor noastre conduse de Ministerul Proiectelor Europene au finalizat discuţiile cu echipele tehnice ale Comisiei Europene, în aşa fel încât România să poată finaliza absorbţia fondurilor europene. A fost nevoie de discuţii de peste două luni de zile în această perioadă, pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme şi cum atingem cele 385 de ţinte şi de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă. În urma acestor negocieri suntem în situaţia în care obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele care au fost alocate României pe componenta de grant, deci e vorba de sumele nerambursabile şi le mulţumesc colegiilor noştri pentru că au reuşit ca în urma acestor negocieri să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile în continuare ca granturi pentru România”, a anunţat premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că asta înseamnă că până la sfârşitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în aşa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate.

Premierul interimar a mai arătat că, pe componenta de împrumut, suma care a rămas în aceste discuţii la final este de 6,64 miliarde de euro.

„Aici avem o reducere de 1,2 miliarde de euro faţă de sumele anterioare de la sfârşitul anului trecut, ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate şi pe de altă parte datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiţii. Principalele discuţii care au fost purtate în această perioadă au fost legate de componenta de investiţii şi anume să păstrăm pe componenta de grant. (..) S-au făcut mutări de proiecte. Cele care erau într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres de lucrări au fost mutate pe împrumut, în aşa fel încât să nu pierdem banii din grant”, a mai spus Bolojan.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare a inclus următoarele proiecte:

Proiecte de hotărâri de Guvern

PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind modificarea descrierii tehnice, adresei şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General CF Simeria, unitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi comasarea numerelor MF 37818, 37819, 37820 la poziţia cu nr. MF 37818, ca urmare a reevaluării şi înscrierii acestora în aceeaşi carte funciară PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1630/2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada de centură Bucureşti", sector Centura Nord km 0+ 000-km 52 + 770, lot 1 km 2 + 500- km 20 + 000, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1630/2024 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei cuprinzând imobilul proprietate publică a statului, precum şi a listei cuprinzând imobilul proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale, situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Autostrada Sibiu - Făgăraş" , Tronson 4 PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind comasarea imobilului cu nr. MF 160879 şi a imobilului cu nr. MF 160878 la imobilul cu nr. MF 160880, precum şi actualizarea valorii de inventar cu modificarea codului de clasificaţie, a denumirii şi a datelor de identificare, respectiv elemente-cadru de descriere tehnică, ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sediu unităţi de parchet din Municipiul Iaşi, judeţul Iaşi" PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 al Societăţii Compania Naţională de Investiţii "C.N.I."- SA aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru județul Prahova PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire Corp Nou - Departament Sănătatea Mamei și Copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei" Constanţa

Memorandumuri

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanţarea nerambursabilă a proiectelor culturale MEMORANDUM cu tema: Aprobarea mandatării Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) în vederea finalizării ajustării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 241/2021, cu modificările şi completările ulterioare MEMORANDUM cu tema: Constituirea Grupului de lucru interministerial pentru coordonarea şi monitorizarea aplicării legislaţiei/cadrului legal privind statutul de utilitate publică acordat asociaţiilor, fundaţiilor sau federaţiilor din România

Notă

NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al comunei Şelimbăr în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru" al judeţului Sibiu (U.M. 0290)