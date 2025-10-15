Dragoș Pîslaru explică de ce România nu va intra în recesiune: Sunt 13 miliarde pe PNRR pe care trebuie să le cheltuim până anul viitor

Dragoș Pîslaru a explicat că absorbția fondurilor europene a accelerat semnificativ / Foto: Hepta

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a venit cu explicații după declarația sa referitoare la faptul că România nu va intra în recesiune. Oficialul a spus, miercuri seara, la Antena 3 CNN, că optimismul său se bazează pe date economice și pe progresele înregistrate în atragerea fondurilor europene, subliniind că „țara este un mare șantier” și că investițiile ating un nivel record.

Potrivit acestuia, revizuirea Planului Național de Redresare și Reziliență a fost finalizată, iar aprobarea Comisiei Europene este așteptată pe 22 octombrie.

„Răspunsul este simplu. Discutăm despre cifre reale, despre un pic de profesionalism pe care guvernul actual l-a adus în pregătirea mai bună a absorbției acestor fonduri europene. Mai avem 11 luni pe PNRR. Vă pot da această știre că pe partea de PNRR am încheiat discuțiile de revizuire complet și urmează acum doar aprobarea comisiei pe 22 octombrie, săptămâna viitoare, lucruri care au fost considerate aproape imposibile în trecut, au fost rezolvate de actualul guvern. Veți vedea un tablou de bord cu toate proiectele.

Sunt aproape 30.000 de proiecte, pentru că le-am luat la puricat unul câte unul și acum vom putea să arătăm românilor și dumneavoastră, mass media, absolut toate proiectele și pe PNRR, și pe coeziune. Țara este un mare șantier în acest moment”, a declarat ministrul Investițiilor.

El a explicat că absorbția fondurilor europene a accelerat semnificativ, iar peste 30.000 de proiecte sunt deja în derulare la nivel național.

„Toate primăriile, aproape din toată țara, au proiecte pe fonduri europene. Eu însumi am început să vizitez în teritoriu aceste proiecte și le văd progresul și vom putea urmări într-adevăr, așa cum trebuia să facem de acum cinci ani de zile, aceste proiecte. Și sumele sunt clare. Sunt 13 miliarde pe PNRR pe care trebuie să le cheltuim până anul viitor, pe 31 august 2026, și avem circa 5 miliarde de euro pe coeziune. Anul acesta vom fi la 4,6- 4,7 miliarde pe 2025 și anul viitor depășim 5 miliarde.

Pe partea de politică de coeziune, vă readuc aminte că am acum în portofoliu, la MIPE, circa 50 și ceva de miliarde de euro de gestionat. Cred că este absolut imperativ să accelerăm această absorbție.

Orientarea întregului minister și a actualului guvern va fi către beneficiari. Și da, sunt mulți supărați că anumite proiecte pe PNRR au fost date la o parte pentru că nu erau începute și pentru că erau supra contractare majoră. Dar pentru cei care au fost buni gospodari, care și-au făcut proiectele la timp, care sunt acum în implementare, există toate condițiile pregătite pentru implementare și ceea ce vreau să menționez este că vineri, ministrul de Finanțe, colegul meu Alexandru Nazare, a discutat despre deficitul bugetar, despre rectificare, unde a lăsat banii de care avem nevoie să finanțăm investițiile.

Suntem cu 8% din Produsul Intern Brut investiții în acest an și cu o perspectivă de a avea un volum record și pe anul viitor. Prin urmare, nu discutăm despre o recesiune economică sau o criză economică, ci doar despre o tensiune fiscal-bugetară pe care și pe aceasta o rezolvăm prin pachetele propuse. Este vorba doar de cifre, profesionalism și a putea, într-adevăr să ne asigurăm că avem o monitorizare coerentă și că venim în sprijinul beneficiarilor care implementează proiectele”, a încheiat Dragoș Pîslaru.



