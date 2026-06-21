Lista oficială a guvernului Veștea. Surpriza uriașă de la Ministerul Economiei

Adrian Veștea a fost desemnat să formeze noul guvern, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. Foto: Hepta

Adrian Veștea, prim-ministrul desemnat, a depus la Parlament, duminică seară, lista de miniștri care ar putea face parte din noul guvern, dacă acesta va fi învestit în funcție la votul de săptămâna viitoare. Veștea a depus și programul de guvernare, iar luni urmează să aibă loc ședințele pentru stabilirea procedurii de audiere a miniștrilor propuși, urmând apoi să se convoace plenul reunit, pentru votul de învestitură.

Adrian Veștea se declară optimist că guvernul său va trece de testul votului de încredere și spune că tot luni va avea loc și depunerea jurământului.

O supriză importantă în lista de miniștri ai guvernului Veștea vine la portofoliul Economiei, unde a fost numit Marian Bârgău, un fost membru al PMP și un apropiat al lui Eugen Tomac. El este director general la Administrația Străzilor București.

Lista integrală a miniștrilor propuși în guvernul Veștea:

Prim-ministru: Adrian Veștea (PNL)

Vicepremier fără portofoliu: Alina Gorghiu (PNL)

Vicepremier fără portofoliu: Olivia Morar (Independent)

Vicepremier, Ministerul Afacerilor Interne: Marian Neacșu (PSD)

Ministerul Finanțelor: Alexandru Nazare (Independent)

Ministerul Transporturilor: Cristian Pistol (PNL)

Ministerul Justiției: Radu Marinescu (PSD)

Ministerul Apărării: Sorin Cîmpeanu (PNL)

Ministerul Economiei: Marian Bârgău (Independent)

Ministru delegat pentru transformare digitală: Eduard-Tatian Mititelu (PNL)

Ministerul Sănătății: Alexandru Rogobete (PSD)

Ministerul Educației: Monica Anisie (PNL)

Ministerul Agriculturii: Florin Barbu (PSD)

Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu (Independent)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: Florin-Alexandru Zaharia (Independent)

Ministerul Mediului: Alexandru Ghigiu (PSD)

Ministerul Muncii: Florin Manole (PSD)

Ministerul Dezvoltării: Romeo-Daniel Lungu (PSD)

Ministerul Culturii: Ionuț Vulpescu (PSD)

Ministerul Energiei: Bogdan Ivan (PSD)

Secretarul General: Radu Oprea (PSD)