PUSL pune presiune pe autorități: „Cine apără, concret, românii din Ucraina?”

1 minut de citit Publicat la 16:09 21 Ian 2026 Modificat la 16:09 21 Ian 2026

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) condamnă excluderea României din lista statelor pentru care Ucraina a reglementat posibilitatea încheierii de acorduri privind dubla cetățenie și cere explicații publice autorităților române privind demersurile făcute pentru protejarea comunității românești din țara vecină.

Într-un comunicat, PUSL atrage atenția că această situație afectează direct românii din Ucraina și ridică semne serioase de întrebare asupra modului în care statul român își apără propriii cetățeni și comunitățile istorice din afara granițelor.

Partidul cere Administrației Prezidențiale, Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe să prezinte clar și transparent ce acțiuni concrete au luat pentru a preveni sau corecta această omisiune.

„Problema nu este doar ce a decis Ucraina, ci și ce au făcut, sau nu au făcut, autoritățile române. Românii din Ucraina au dreptul la protecție, iar statul român are obligația să le apere interesele prin acțiuni diplomatice ferme, nu prin declarații vagi”, a spus Lavinia Șandru.

PUSL amintește că România a oferit Ucrainei un sprijin consistent încă din primele zile ale războiului, atât umanitar, cât și logistic, diplomatic și politic, considerând că este inacceptabil ca, în acest context, interesele comunității românești să fie tratate cu indiferență.

Partidul subliniază că respectarea drepturilor minorităților naționale este un criteriu esențial pentru parcursul european al Ucrainei și că România trebuie să aibă o poziție activă, clară și vizibilă în apărarea românilor din afara granițelor.

Mesajul PUSL este tranșant: românii din Ucraina nu pot rămâne victime colaterale ale deciziilor externe și ale pasivității interne.