Bianca Drăgușanu, mărturisire emoționantă: „Mi-a fost greu. Sunt om. Am suferit și am plâns”

Foto: Facebook/Bianca Drăgușanu

Dezvăluire incredibilă făcută de Bianca Drăgușanu. Vorbind cu o admiratoare, vedeta a mărturisit că a suferit mult.

„Aseară, când să adorm, primesc un mesaj de la o fană, pe Instagram. Era o tipă care îmi spunea că nu știe cum să iasă dintr-o anumită situație complicată și că viața ei fără fostul iubit nu mai are niciun sens. Era un pas până la depresie, asta mi-a și spus. Discuția se ducea într-o zonă foarte neagră, să zicem așa. M-am apucat să conversez prin mesaje cu ea și bine am făcut. pentru că nimic nu contează mai tare decât echilibrul nostru. Stabilitatea emoțională este fundamentală pentru viața noastră. Trebuie să știm ce vrem pentru noi înșine și să știm încotro mergem. Să știm ce ne place, să știm ce ne face fericiți și ce nu. Și mai ales să știm că da, greutățile, ne fac întotdeauna cea mai bună variantă a noastră. Am spus de o sută de ori asta și cred că o să o repet la nesfârșit. Cred că este cm singurul adevăr din viața asta, cam singura certitudine.

Am vorbit cam o oră pe mesaje pentru că fata asta se are doar pe însăși, pentru că ea se plângea că nu mai are nimic în viața ei, că nimic nu mai are sens și era foarte deprimată. Și i-am spus: fii atentă, suferința ne învață, de fapt, ce este fericirea și trebuie să știm să gestionăm și să știm să trăim sentimentele astea pe care le simțim în adâncul sufletului.

Și ea mă întreabă: „Băi, dar ție nu ți-a fost greu? Că tu pari așa de fier, parcă nu suferi niciodată, parcă zâmbești mereu”. Și eu zic: „Normal că mi-a fost greu. Sunt om. Am suferit, m-am bucurat, am plâns și eu la rândul meu, o să mai sufăr și o să mai fiu și eu fericită, că e clar, despre asta e viața”. dar ceea ce știm sigur e că fericirea mea depinde doar de mine, de nimeni altcineva”, a povestit vedeta la Kanal D.