Momentul în care comedianul Dave Chapelle este atacat pe scenă

”Un bărbat l-a atacat şi l-a îmbrâncit” pe Chappelle chiar în momentul în care spectacolul se încheia, spune Brianna Sacks, un reporter prezent la spectacol citat de Sky News.

Chappelle, care a stârnit indignare în comunitatea transsexuală cu comentarii într-o emisiune de la Netflix anul trecut, nu a fost rănit, și a continuat să glumească: „A fost un bărbat trans”.

The guy that tried to tackle Dave Chapelle on stage went full hit stick in madden animation pic.twitter.com/8BHvgufRMT