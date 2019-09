România - Spania: Meciul care ne poate menține în lupta pentru calificarea la Euro 2020

Naționala de fotbal a României întâlnește reprezentativa similară a Spaniei pe 5 septembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București. Meciul, care contează pentru preliminariile Euro 2020, va fi arbitrat de o brigadă din Germania, condusă de Deniz Aytekin. FRF a anunțat că s-au dat toate cele 50.000 de bilete puse în vânzare.



Spania este pe primul loc în grupa F, cu 12 puncte câștigate din tot atâtea posibile, iar România este pe trei, cu 7 puncte din patru meciuri. Agențiile de pariuri online îi indică pe iberici drept favoriți clari, însă fostul internațional Dennis Șerban crede că echipa antrenată de Cosmin Contra poate produce surpriza: „ Ar trebui să avem o atitudine mai îndrăzneață, chiar și cu Spania. Poți să-i prinzi într-o zi proastă, să le dai trei! Și Ramos, cât e el de mare, o legendă a fotbalului mondial, le comite câteodată de nu-ți vine să crezi!”.



Dennis Șerban are dreptate!



Spania a primit gol în două din cele patru partide jucate în această campanie de calificare, de la Norvegia și de la Insulele Feroe (!). În plus, a marcat numai două goluri în Malta, câte unul pe repriză. De partea cealaltă, România a înscris în toate meciurile jucate până acum, iar ambele deplasări au fost dificile, cu Suedia (1-2) și cu Norvegia (2-2).



Încă o informație care ne poate alimenta optimismul: Spania a câștigat doar două dintre ultimele șapte confruntări directe. România s-a impus și ea de două ori, alte trei partide încheindu-se la egalitate.



„Sper ca vara viitoare să fim împreună tot aici, pe Arena Naţională, la un meci de Campionat European. Ar fi cea mai mare realizare a mea ca antrenor. Să pot să fac o ţară întreagă fericită ar fi extraordinar. Mi-ar plăcea să am 3-0 şi să nu revin mereu pe tabelă. Adică să câştig uşor jocurile, însă se pare că în ultimul timp avem parte de suferinţe până în ultimele minute. Sperăm că pe viitor nu se va mai întâmpla lucrul ăsta”, a declarat selecționerul Cosmin Contra.



LOTUL ROMÂNIEI



Din lotul convocat pentru meciul cu Spania fac parte Ionuț Radu, Adrian Rus, Florin Ștefan, Mihai Bordeianu și Adrian Păun, care nu au niciun minut jucat pentru echipa de seniori. Păun este unul dintre cei mai în formă jucători din Liga I. Alexandru Chipciu este suspendat.

Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon), Florin Niță (Sparta Praga), Ionuț Radu (Genoa)

Fundași: Romario Benzar (Lecce), Vlad Chiricheș (Napoli), Ionuț Nedelcearu (FC Ufa), Dragoș Grigore (Ludogorets), Adrian Rus (MOL Fehérvár), Alin Toșca (Gazişehir Gaziantep), Florin Ștefan (Sepsi)

Mijlocași: Alexandru Chipciu (Anderlecht), Răzvan Marin (Ajax), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) Mihai Bordeianu (CFR Cluj), Paul Anton (Krylya Sovetov), Ciprian Deac (CFR Cluj), Ianis Hagi (Genk), Alexandru Maxim (Mainz), Gheorghe Grozav (Kisvárda), Adrian Păun (CFR Cluj)

Atacanți: Claudiu Keșeru (Ludogorets), George Pușcaș (Reading), Florin Andone (Brighton).



Echipă probabilă România: Tătărușanu – Benzar, Chiricheș, Grigore, Fl. Ștefan – R. Marin, Bordeianu – Chipciu, Hagi, Stanciu - Pușcaș



LOTUL SPANIEI



Cei mai mulți dintre jucătorii care fac parte din delegația iberică nu au nevoie de nicio prezentare. Nu lipsesc Sergio Ramos, Busquets, Alcacer sau Sarabia. Selecționerul Luis Enrique a demisionat după decesul fetiței, care era în vârstă de 9 ani.



Portari: De Gea (Manchester United), Kepa (Chelsea), Pau Lopez (Roma)

Fundași: Unai Nunez (Athletic), Hermoso (Atletico), Alba (Barcelona), Ramos (Real Madrid), Carvajal (Real Madrid), Diego Llorente (Real Sociedad), Jesus Navas (Sevilla), Gaya (Valencia).

Mijlocași: Ceballos (Arsenal), Saul (Atletico), Busquets (Barcelona), Thiago (Bayern), Rodrigo Hernandez (Manchester City), Fabian (Nápoli), Suso (Milan), Parejo (Valencia)

Atacanți: Alcacer (Borussia Dortmund), Rodrigo Moreno (Valencia), Sarabia (PSG), Oyarzabal (Real Sociedad).

Echipă probabilă Spania: De Gea – Carvajal, Ramos, Hermoso, Alba – Parejo, Busquets, Saul – Sarabia, Alcacer, Moreno



Ce meciuri mai avem de jucat în grupa F

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)