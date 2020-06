Asa cum tatăl meu a procedat cu mine acum 38 de ani și eu ieri i-am pus lui Tiago ghetele de fotbal in picioare la 3 ani, pentru prima dată ?. Mâine o sa vedeți primele poze de la antrenamentul lui Tiago la Academia Juventus

