Irina Begu a lovit un spectator cu racheta, la Roland Garros. Ce sancțiune a primit românca | Adversara ei a protestat

Irina Begu și-a pierdut serviciul chiar în debutul setului decisiv, lucru care a enervat-o la culme.

La scorul de 7-6 (3), 3-6, 2-0 și serviciul pentru Alexandrova, românca a dat cu racheta de pământ. În urma unui ricoșeu, racheta a ajuns în tribună și a lovit un spectator, iar un copil a început să plângă. Mulțimea a începu să o huiduie pe româncă, potrivit eurosport.com.

Partida a fost reluată după ce Irina Begu a primit un avertisment pentru gestul său. Decizia a scos-o din sărite pe Ekaterina Alexandrova, care a cerut o sancțiune mai dură pentru adversară.

Begu just threw her racket into the stands and almost hit a kid, who ended up crying. Match stopped, supervisor called but she escaped from the default. Alexandrova pissed, crowd booing. Scenes. pic.twitter.com/5tcKDYW1yn