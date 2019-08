Alexandru Cumpănașu, detalii după cererile către Interpol și Europol: Una dintre cele mai importante minciuni spuse de autorități pe surse

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, a făcut primele declaraţii, după cererile depuse către INTERPOL și EUROPOL.

„Am considerat util si normal pentru dumneavoastră pentru noi sa nu ne mai mintă. Măcar sa se abțină de la comunicările oficiale sau pe surse. A mai fost spusă o minciună, însă vreau să verific informația. Dacă este o informatie reală vă voi confirma, daca nu este real, ceea ce tind să cred 90% - este una dintre cele mai importante minciuni spuse de autorități pe surse către jurnalisit și neinfirmată până în momentul de față”, a declarat Alexandru Cumpanasu.

Întrebat dacă va face public raportul după controlul la INML, acesta a precizat că îl va face public fără discuție.

„Doamna ministru nu mi-a spus să fie clasificat. Îl fac public fără discuţie. Ok, nu s-a găsit nimic, nu au reuşit să îi prindă pe aia care au dat informaţii pe surse.. Nu mă bag, e treaba lor. Dar dvs trebuie să aveţi acces la ceea ce fac instituţiile. Că de aceea tot alerg pe la instituţii în ultima vreme. Te loveşti de nu putem, nu vrem trebuie să declarăm moartea, trebuie să scăpăm de povestea asta, că are complici, că are reţea. Pe cei de la biroul teritorial Olt DIICOT i-a luat cineva la întrebări? Ce activitate au avut în ultimii zece ani?”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, într-o conferinţă de presă la Bistriţa, că raportul Corpului de control referitor la INML a fost terminat în cursul nopţii de miercuri şi că, cel târziu vineri, va fi transmis persoanei care l-a cerut.