Doi alpiniști români au murit în masivul Gran Paradiso din Alpii italieni: Fiul unuia dintre ei îi dăduse dispăruți

<1 minut de citit Publicat la 17:26 13 Iul 2026 Modificat la 17:26 13 Iul 2026

Salvamontiști italieni. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Doi alpinişti de naţionalitate română şi-au pierdut viaţa în masivul Gran Paradiso din Italia după ce au căzut într-o crevasă, au anunţat luni echipele de salvatori italieni, potrivit agenţiei ANSA, transmite Agerpres.

Trupurile neînsufleţite au fost recuperate de echipa salvamont din Valle d'Aosta, care îi căuta din data de 9 iulie, când au plecat de la refugiul Vittorio Emanuele II pentru a porni în escaladă.

În ultimele zile au fost efectuate mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes. În această dimineaţă a fost localizată crevasa, iar iar cei doi alpinişti, care au căzut de la o înălţime de circa 20 de metri, au fost extraşi.

Operaţiunile de identificare sunt încredinţate Guardia di Finanza din Entreves-Courmayeur.

Ambele victime sunt de naţionalitate română. Numele acestora nu au fost făcute încă publice.

Fiul unuia dintre aceştia a dat alarma după ce nu a mai reuşit să-i contacteze. Trupurile au fost găsite la o altitudine de 3.700 de metri, pe traseul de coborâre de pe Gran Paradiso.